Wird aus "Wicked 2" ein neues Universum? Fans dürfen hoffen

Der zweite Teil von Wicked ist zwar erst seit Kurzem im Kino, doch das Finale aus dem Reich von Oz erzielt schon jetzt Rekorde – und entfacht gleichzeitig die Hoffnung auf mehr. Nach dem starken Startwochenende mit vollen Sälen weltweit fragen sich Fans, ob das magische Abenteuer um Elphaba und Glinda tatsächlich auserzählt ist. Universal Pictures denkt wohl nun sogar über eine Zukunft jenseits des Finales nach. Marketing-Chef Michael Moses ließ jetzt gegenüber Vulture durchblicken: "Aufgrund des Erfolgs von Wicked und der großen Fangemeinde fühlen wir uns fast verpflichtet, herauszufinden, wie wir in diesem Universum weitermachen können."

Eine konkrete Linie scheint es jedoch noch nicht zu geben. Moses ergänzte: "Haben wir die Lösung schon gefunden? Nein. Aber es gibt bereits Ansätze." Auch Hauptdarstellerin Ariana Grande (32) deutete in einem Instagram-Clip kürzlich an, dass dieses Kapitel nicht unbedingt das Ende sein müsse – ohne eine Fortsetzung explizit zu bestätigen. Jonathan Bailey (37), der die Rolle des Fiyero spielt, äußerte sich in einem Interview mit Esquire ebenfalls positiv über das Potenzial der ungewöhnlichen Charaktere und der tiefgründigen Welt von Oz: "Ich meine, die Welt ist so unglaublich. Wer weiß?"

Selbst Regisseur Jon M. Chu (46) hatte im Vorfeld betont, dass die Filme ursprünglich als Zweiteiler konzipiert waren, ließ aber Raum für Spekulationen. Die zauberhafte Welt von Oz, deren Ursprung bis zum berühmten Roman "Der Zauberer von Oz" von L. Frank Baum zurückreicht, bietet noch reichlich Raum für neue Geschichten. Werke wie das Musical "Wicked" haben in der Vergangenheit gezeigt, dass auch Nebenfiguren faszinierende Erzählungen liefern können. Ob dies der Beginn eines neuen Universums ist, in dem andere Protagonisten ihre Geschichten entfalten, bleibt abzuwarten – die Hoffnung der Fans lebt jedenfalls weiter.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Landmark Media Ariana Grande und Cynthia Erivo als Elphaba und Glinda in "Wicked"

Anzeige Anzeige

Imago Jonathan Bailey und Ariana Grande in einer Szene aus "Wicked: For Good" (2025)

Anzeige Anzeige

Getty Images Das Logo vom ersten "Wicked"-Teil