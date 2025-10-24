Wegen Affäre mit Gigi: Sandra Sicora und Vicky zoffen sich

Vicky packte gestern über ihre Trennung von Gigi Birofio (26) aus und beschuldigte den Realitystar, sie mit über 20 Frauen betrogen zu haben. In ihrer Instagram-Story deutete sie zudem an, dass auch Frauen aus der Reality-TV-Szene Fehlverhalten gezeigt hätten. Fans tippten sofort auf Sandra Sicora (33), doch Vicky verneinte dies – machte aber trotzdem deutlich, dass sie nichts Positives über die TV-Persönlichkeit zu sagen habe. "Sie war eine der ersten, die gegen mich geschossen hat, obwohl ich noch gar nicht in der Öffentlichkeit war. [...] Diese Frau ist Abschaum. Richtig ekelhafter Mensch. Lass die vergebenen Männer in Ruhe!", wetterte sie.

Hintergrund von Vickys Wut scheint eine Affäre zwischen Sandra und Gigi während ihrer gemeinsamen Teilnahme an #CoupleChallenge zu sein. Der 26-Jährige kam nach den Dreharbeiten mit Vicky zusammen, weshalb Sandra im Netz kommentierte, sie solle sich die Ausstrahlung lieber nicht ansehen. Dass Vicky nun so gegen sie schießt, kann Sandra allerdings überhaupt nicht nachvollziehen. "Was ist denn bei der los? Sie nennt mich Abschaum? [...] Das war doch nett gemeint. Also sorry, ich finde ihr Verhalten gerade so kindisch und lächerlich", wehrte sich die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheit prompt auf Instagram.

Vicky warf Gigi allerdings nicht nur Untreue, sondern auch Erpressung und Bedrohung vor. Sie wandte sich direkt an ihre Follower und schrieb: "Leute, ich habe das Video schon abgedreht! Mir wird der Mund verboten und ich werde bedroht und erpresst – aber das ist mir gerade wirklich egal. Ich werde heute Abend alles posten, bis später." Zur Untermauerung zeigte sie einen Screenshot, in dem Gigi sie beleidigt haben soll, unter anderem mit dem Ausdruck "H*re". Ihr Post sorgte sofort für heftige Reaktionen im Netz, denn der Screenshot stammte offenbar direkt aus Vickys Suchverlauf – Hinweise auf die Echtheit des Absenders.

IMAGO / BOBO, Instagram / vycz_ Collage: Sandra Sicora und Vicky

IMAGO / Gartner Gigi Birofio, Reality-TV-Star

Instagram / gigibirofio Luigi Birofio und Inlfuencerin Vycz, Februar 2025

