"Schmutz!": Sandra Sicora schießt gegen Temptation-Aleks

Sandra Sicora (33) macht ihrem Ärger Luft – öffentlich und unmissverständlich. In einer neuen Instagram-Story schießt der Reality-Star gegen Aleksandar Petrovic (34), der aktuell wieder bei Temptation Island V.I.P. zu sehen ist und dort mit seiner Verlobten Vanessa Nwattu (25) antritt. Wegen seines Flirts mit Verführerinnen und der Art, wie er über Vanessa spricht, hagelt es seit Tagen Kritik. Jetzt mischt sich Sandra, die einst selbst mit ihrem damaligen Freund Tommy Pedroni (30) in der Promi-Staffel antrat, ein und lässt keinen Zweifel: "Bah – wie respektlos!", erklärt sie auf Instagram. Und weiter: "Damals bei unserer Staffel hat der mich schon genervt... er fand meine Szenen ja so schlimm. Jetzt sehe ich seine und denke mir nur so: 'Schmutz!'"

Aleks hat seit seiner Rückkehr ins Reality-Format eine Welle der Kritik auf sich gezogen. Zuschauer und Mitwirkende werfen ihm respektloses Verhalten und unüberlegte Äußerungen vor. Mit Statements über seine Beziehung und seine Verlobte schaffte es der Social-Media-Star, gleich mehrfach für Aufsehen zu sorgen, was dem Drama ein zusätzliches Feuer verlieh. Während sich die Diskussionen in den Kommentarspalten inzwischen überschlagen, bezieht die Influencerin klar Stellung zu dem Verhalten, das Aleks aktuell in der Villa zeigt. Auf welchen Punkt sie besonders zielt, macht sie mit ihren Worten deutlich: mangelnder Respekt gegenüber seiner Verlobten und der Umgang mit den Verführerinnen.

Sandra selbst machte 2021 zusammen mit ihrem damaligen Freund Tommy Pedroni bei der Show mit und kennt daher das Format und seine Dynamiken bestens. Aleks und seine damalige Partnerin Christina Dimitriou (33) waren ebenfalls Teil der gleichen Staffel, was zu einigen Reibungspunkten führte – wie Sandras jüngste Kommentare wieder ans Licht bringen. Der Reality-TV-Star ist bekannt für ihre unverblümte Art und scheut sich nicht, ihre Gedanken mit ihren Fans zu teilen, sei es zu Temptation Island oder anderen Themen. Aleks hingegen sorgt weiterhin mit seinem Verhalten auf der Insel für Gesprächsstoff, während Vanessa versucht, die Herausforderungen der Show und des Medienrummels zu meistern.

Imago Sandra Sicora, 2023.

RTL "Tempation Island V.I.P"-Kandidaten Wladi, Aleks, Marwin und Laurenz 2025.

IMAGO / Gartner Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic bei der Premiere von "Kampf der Realitystars" 2025

