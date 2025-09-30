Keith Urban hat sich von Nicole wohl vernachlässigt gefühlt

Das Traumpaar Nicole Kidman (58) und Keith Urban (57) soll Berichten zufolge seit Beginn des Sommers getrennte Wege gehen. Nach 19 Ehejahren und zwei gemeinsamen Kindern scheinen die Schauspielerin und der Countrysänger keine Lösung für ihre Beziehungsprobleme gefunden zu haben. Insider verrieten gegenüber Daily Mail, dass der Musiker das Gespräch mit seiner Frau gesucht habe, um seine Unzufriedenheit auszudrücken. "Keith sieht Nicole nie, entweder dreht sie gerade einen Film oder er ist auf Tour. [...] Die Intimität ist nicht mehr da, sie gehen nur noch mechanisch ihren Pflichten nach", plauderte die Quelle aus.

Die Trennung wurde bislang nur durch Insider bestätigt. Das berühmte Pärchen hält sich mit persönlichen Statements zurück. Am Montagabend berichtete TMZ zuerst, dass die beiden gerade in einer tiefen Krise stecken sollen. Die "Moulin Rouge"-Darstellerin habe noch an ihrer Beziehung festgehalten, doch Keith habe die Reißleine gezogen. "Keith hat sich eine eigene Wohnung in Nashville zugelegt und ist aus dem Haus seiner Familie ausgezogen", berichtete ein Informant dem Nachrichtenportal.

Nicole und Keith galten viele Jahre als Vorzeige-Ehepaar Hollywoods. Ihr gemeinsamer Hochzeitstag am 26. Juni wurde jedoch zuletzt zu einem Indikator für die Krise: Nicole zelebrierte den Tag mit einem Beitrag auf Instagram. Auf einem Schwarz-Weiß-Foto kuschelte sich die Filmproduzentin an ihren Gatten, während beide glücklich lächelten. Zu dem Schnappschuss schrieb sie: "Herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag, Baby." Keith ließ den Tag ohne eine öffentliche Liebeserklärung an seine Frau verstreichen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, April 2024

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire Nicole Kidman und Keith Urban, Mai 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / nicolekidman Nicole Kidman und Keith Urban an ihrem Hochzeitstag 2025