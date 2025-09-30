Nach Shitstorm: Kim lobt North Wests einzigartigen Stil

Kim Kardashian (44) schwärmt vom Style ihrer Tochter North West (12). Die Reality-TV-Ikone zeigt sich in einem TikTok-Clip beeindruckt davon, dass die junge Fashionista genau weiß, was sie will, und dabei eine klare Style-Identität entwickelt hat. "Es macht einfach Spaß, jemanden zu sehen, der so kreativ ist und sich selbst so gut kennt", betont Kim. Sie erzählt, dass North über die Jahre viel ausprobiert habe, um ihren Look zu finden – nachdem sie zunächst eher mädchenhafte Outfits getestet hatte, wurde ihr schnell klar, dass diese nicht zu ihr passen.

Heute hat North ihre Nische gefunden und fällt mit ihren extravaganten Looks oft aus der Reihe. Offenbar betrachtet sie Mode nicht nur als Kleidung, sondern als Ausdruck ihrer Persönlichkeit. North kombiniert ihre Outfits auf kreative Weise, wählt Accessoires bewusst aus und scheut sich nicht, ihren eigenen Weg zu gehen. Für Kim ist das besonders bemerkenswert. "Sie bringt mir viel bei. Sie hat einen wirklich einzigartigen Stil", meint sie anerkennend.

In der Vergangenheit hat Norths Mode jedoch auch für Kontroversen gesorgt. Ein Korsett-Look, den sie bei einem Familienausflug trug, stieß nicht überall auf Begeisterung. Kritiker äußerten sich auf Social-Media-Plattformen besorgt über die Wahl der Kleidung, die sie für ein Kind ihres Alters unangebracht fanden. Kim scheint sich von der Kritik jedoch nicht beirren zu lassen und steht offenbar fest hinter den Entscheidungen ihrer Tochter.

ActionPress Kim Kardashian und ihre Tochter North West

TikTok / kimandnorth North West im August 2025

TikTok / kimandnorth Kim Kardashian und North West, Dezember 2024