Ne-Yo stoppt Bühnenstürmer bei Konzert in Japan

Ein denkwürdiger Moment ereignete sich am Samstagabend bei einem Konzert von Ne-Yo (45) in der Glion Arena Kobe, Japan. Der Grammy-prämierte R&B-Sänger performte laut TMZ gerade seinen Hit "Because Of You" vor einem begeisterten Publikum, als plötzlich ein Fan die Bühne stürmte. Während Ne-Yo seinen Auftritt fortsetzte und professionell blieb, tanzte der unerwünschte Gast für kurze Zeit neben ihm, bevor der Sänger entschlossen eingriff: Mit einem Griff in den Nacken schob er den Mann mithilfe der Security zurück ins Publikum.

Nach der Show nahm sich Ne-Yo die Zeit, das Geschehene in den sozialen Medien zu kommentieren. Auf Instagram postete er ein Video des Vorfalls – ursprünglich von einem Konzertbesucher hochgeladen – und nutzte die Gelegenheit, eine klare Botschaft zu hinterlassen. "Das ist, was ihr NICHT tun sollt", schrieb er und fügte hinzu: "Ich bin ein Gentleman, aber ich werde jemanden ohrfeigen, der meine Bühne nicht respektiert." Trotz des Zwischenfalls ging die Show ungestört weiter und Ne-Yo bewies, warum er für seine Gelassenheit und Professionalität bekannt ist.

Der Musiker selbst ist ein wahrer Vollprofi auf der Bühne, der solche Momente für klare Statements nutzt, ohne dass die Stimmung darunter leidet. Ne-Yo, der neben seiner Musikkarriere auch als Produzent erfolgreich ist, ist bekannt für seine energiegeladenen Shows. Neben seiner Profession wird vor allem sein Charisma abseits der Bühne geschätzt – er ist stolzer Vater von sieben Kindern und teilt gelegentlich Einblicke in sein Familienleben. Trotz der unfreiwilligen Unterbrechung dürfte dieser Auftritt in Japan für die Fans ein unvergessliches Erlebnis gewesen sein.

Getty Images Ne-Yo, Sänger

Getty Images Ne-Yo, Sänger

Getty Images Ne-Yo, Oktober 2023