Trennung von Nicole: Fans gehen mit Keith Urban ins Gericht

Keith Urban (57) und Nicole Kidman (58) haben sich nach 19 Ehejahren überraschend getrennt. Berichten zufolge soll dies vor allem die Entscheidung des Countrysängers gewesen sein. Fans können nicht verstehen, wie er zu diesem Entschluss kommen konnte, und schießen nun gegen ihn in seinen Instagram-Kommentaren. "Bist du verrückt? Nicole ist eine absolute Traumfrau. Du solltest dich glücklich schätzen, einen wunderschönen Hollywoodstar zu haben", wetterte ein User. Ein anderer Follower schrieb: "Nicole hat dir das Leben gerettet, und so dankst du es ihr?"

Die Ehe des Paares wurde von einer besonderen Finanzvereinbarung begleitet, die nach der Trennung wieder für Schlagzeilen sorgt. Vor ihrer Hochzeit im Jahr 2006 hatten die beiden einen Ehevertrag mit einer sogenannten "Kokain-Klausel" abgeschlossen, die Keith 770.000 Euro pro Ehejahr zusichert – vorausgesetzt, er verzichtet auf Drogen und Alkohol. Keith ging mit seinen früheren Suchtproblemen immer offen um und machte laut Daily Mail auch kein Geheimnis daraus, dass die Schauspielerin ihm durch eine Intervention geholfen hatte, dieser Spirale zu entkommen.

Das Paar galt lange als eines der stabilsten Promi-Duos in Hollywood, doch ihre hektischen Karrieren setzten die Beziehung offenbar zunehmend unter Druck. Ein Insider berichtete kürzlich gegenüber der britischen Zeitung: "Keith sieht Nicole nie, entweder dreht sie gerade einen Film oder er ist auf Tour. [...] Die Intimität ist nicht mehr da, sie gehen nur noch mechanisch ihren Pflichten nach." Dieses Problem soll ihn schließlich dazu gebracht haben, die Beziehung für beendet zu erklären.

IMAGO / ABACAPRESS Nicole Kidman und Keith Urban, April 2018

IMAGO / ZUMA Press Wire Keith Urban, Musiker

Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban im Mai 2024