Zu tief ins Glas geschaut: Neuer Sommerhaus-Streit eskaliert

Im Sommerhaus der Stars ging es in der aktuellen Folge heiß her: Ein erbitterter Streit zwischen Dennis Lodi und Silva Gonzalez (46) eskalierte, nachdem die Männer am Abend offenbar zu tief ins Glas geschaut hatten. Dabei heizten provokante Kommentare die ohnehin schon angespannte Stimmung weiter an. Silva, der von seiner Frau Stefanie Schanzleh ermahnt wurde, weniger zu trinken, geriet mit Dennis aneinander, nachdem Stefanie diesen vor der Runde als Lügner bezeichnet hatte. Zwischen den beiden Frauen entfachte zunächst ein Streit, der schnell auf die Männer übergriff. Beleidigungen wie "Stück Sche*ße" und heftige Beschimpfungen folgten, bis Sarah Joelle Jahnel (36) schließlich eingreifen und die hitzigen Gemüter trennen musste. Dennis zeigte sich im Anschluss sichtlich von Silvas Beleidigung "H*rensohn" berührt. "Meine Mutter ist die größte Person in meinem Leben", erklärte er unter Tränen, nachdem Silva ihn schwer beleidigt hatte.

Die Spannungen waren jedoch damit noch lange nicht beigelegt. Während Silva nach dem Streit und einem emotionalen Rückzug bereits schlief, provozierte Dennis weiterhin mit lauten Kommentaren aus dem Bett, was wiederum seine Partnerin Tara Tabitha (32) erzürnte. "Ich gehe gleich auf die Couch schlafen, wenn du dich jetzt nicht zusammenreißt. Es reicht mir", ließ sie ihn wissen, bevor sie deutliche Konsequenzen zog. Der Abend endete schließlich mit unterschiedlichen Schlafplätzen für das Paar. Währenddessen waren Stefanie und Silva ebenfalls fassungslos über die Eskalation der Ereignisse. Im Interview zeigte sich Stefanie schockiert: "Ich muss das alles erstmal verdauen."

Bereits in der vergangenen Woche hatten sich die Fronten im Sommerhaus weiter verhärtet. Damals sorgte ein brisanter Moment für Aufsehen, als Ryan Wöhrl und Lina durch die Stimmenmehrheit die Macht erhielten, die Paare für die Exit-Challenge festzulegen. Mit ihrer Entscheidung, sich selbst und das Paar Tara und Dennis ins Duell zu schicken, sorgten sie für Entsetzen. "Wir bleiben nur, wenn Tara und Dennis gehen", stellte Lina klar. Diese Ansage löste bei den anderen Bewohnern fassungsloses Kopfschütteln aus und traf Tara und Dennis sichtlich hart.

RTL Silva Gonzalez, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

RTL Dennis Lodi und Tara Tabitha, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

RTL Der Cast von "Das Sommerhaus der Stars" 2025