Nicole im Trennungsschock: Hat Keith Urban schon eine Neue?

Keith Urban (57) und Nicole Kidman (58) gelten nicht länger als das Traumpaar Hollywoods: Nach 19 gemeinsamen Ehejahren soll sich das Paar Berichten zufolge bereits im Juni getrennt haben. Während die Schauspielerin angeblich versucht, die Ehe zu retten, scheint der Country-Star einen anderen Weg eingeschlagen zu haben. In Nashville, seiner Wahlheimat, kursieren Gerüchte, dass Keith bereits mit einer neuen Frau liiert sein soll. "Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass Keith mit einer anderen Frau zusammen ist. Sagen wir es so: Nicole bestreitet das nicht, aber sie ist trotzdem schockiert darüber", verrät eine Quelle gegenüber TMZ.

Details zu der möglichen neuen Frau gibt es zwar nicht, doch in der Hauptstadt der Country-Musik spricht sich viel schnell herum. "In ganz Nashville spricht man davon", offenbart der Insider. Unklar bleibt indes, ob Keith tatsächlich noch während der Ehe jemand Neues kennengelernt hat oder ob sich etwaige Dates erst nach der Trennung ergaben. Während Nicole offenbar darum kämpft, die Familie zusammenzuhalten, gibt ihr Noch-Ehemann keine Anzeichen für eine Rückkehr zu ihr. Der Bruch galt von Anfang an als seine Entscheidung. Er soll inzwischen auch ein eigenes Haus in der Stadt gemietet haben.

Dass das Hollywood-Paar schon länger mit Schwierigkeiten in der Beziehung zu kämpfen hatte, mag dabei nicht überraschend kommen. Immer wieder wurde berichtet, dass der enge Terminplan der beiden eine echte Belastungsprobe für ihre Ehe darstellte. Während die 58-Jährige regelmäßig für ihre Projekte vor der Kamera steht, tourt der Künstler weltweit mit seiner Musik. Dieser Lebensstil habe dazu geführt, dass beide nur wenig gemeinsame Zeit fanden und sich zunehmend auseinanderlebten. Keiths Bedürfnis nach mehr Nähe und Integration in den Alltag mag dabei eine Rolle gespielt haben, doch ob die Trennung tatsächlich endgültig ist, bleibt abzuwarten.

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman bei den Screen Actors Guild Awards, Februar 2022

Getty Images Keith Urban, Sänger

Getty Images Nicole Kidman und Ehemann Keith Urban

