Weltraum-Party: Sydney Sweeney feiert wilden 28. Geburtstag

Sydney Sweeney (28) hat ihren 28. Geburtstag mit einer spektakulären Feier unter dem Motto "Willkommen auf dem Planeten Syd" in Los Angeles zelebriert. Wie auf Instagram-Schnappschüssen zu sehen ist, versammelten sich zahlreiche Stars, darunter Glen Powell (36), der im Astronautenlook erschien, sowie Musiker Wiz Khalifa (38) in der angesagten Eventlocation Vibiana, einer ehemaligen Kathedrale. Der Euphoria-Star selbst stahl in einem atemberaubenden silbernen Minikleid mit Sternenbesatz allen die Show. Die Kreation des Designerduos "The Blonds" ist kein Unbekannter in der Welt der Promis: Popstar Britney Spears (43) trug das ikonische Stück bereits 2008 auf dem Cover ihres Albums "Circus".

Die Geburtstagsparty der Schauspielerin war ein Feuerwerk aus Nostalgie und Glamour. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte Lauren Sánchez (55) Bezos, Ehefrau von Jeff Bezos (61), die in einem funkelnden Mini-Korsett-Kleid erschien und mit ihrem Look für Gesprächsstoff sorgte. Neben dem glamourösen Staraufgebot und den galaktischen Outfits spielte Sydney charmant mit der Geschichte ihres außergewöhnlichen Kleides: Sie inszenierte eine dezente Hommage an Britneys ikonisches Albumcover: Auf dem Boden sitzend, die Beine seitlich angewinkelt und die linke Hand auf dem Knöchel, orientierte sie sich klar an der Originalpose. Ihr blondes Haar fiel dabei locker über die Schultern.

Eine Person scheint allerdings nicht an den Feierlichkeiten teilgenommen zu haben: Von Scooter Braun (44) fehlt auf den Schnappschüssen jede Spur – und das, obwohl dem ehemaligen Musikmanager eine Romanze mit Sydney nachgesagt wird. Wie Entertainment Tonight berichtete, sollen die beiden eine "lockere Beziehung" führen, möchten die Sache jedoch langsam angehen. Trotz des zurückhaltenden Umgangs müssen sie sich mit einer Welle an Kritik auseinandersetzen. Laut einer Quelle sind Sydney und Scooter von der öffentlichen Reaktion "überwältigt" und empfinden die Kritik als "überzogen".

IMAGO / UPI Photo Sydney Sweeney, Schauspielerin

IMAGO / ZUMA Press Sydney Sweeney, September 2025

Getty Images Scooter Braun, ehemaliger Musikmanager