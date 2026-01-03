Ärger im Forsthaus-Paradies: Ehekrise bei Henna und Gina?

Ist kurz nach ihrer Hochzeit im Forsthaus Rampensau Germany schon wieder alles vorbei zwischen Henna und Gina Beckmann (25)? Die beiden Reality-Sternchen verknallten sich in dem Format Hals über Kopf ineinander. In Folge 15 beginnt ihre Romanze aber zu kriseln. Der Grund: Gina küsst ihren Teampartner Leon Content (24). "Nur zum Spaß" – Leon sei schließlich schwul und habe keinerlei sexuelles Interesse an Frauen. Henna findet das aber gar nicht lustig. "Ich finde, Sexualität hat nichts damit zu tun. Nur weil er nicht auf Frauen steht, hat das, was du machst, nicht weniger Wert", echauffiert sie sich. Ginas Verhalten halte sie für "respektlos".

Die 27-Jährige erklärt auch, warum Ginas Aktion sie so trifft. "Ich wurde in der Vergangenheit so oft verletzt. Sobald ich eine Red Flag sehe, mache ich dicht." Mit dem Kuss habe Gina für sie nun viel kaputtgemacht. "Ich gebe Frauen selten eine ehrliche Chance. Ihr hätte ich eine gegeben, aber jetzt halt nicht mehr", stellt sie klar und fügt hinzu: "Es ändert nichts daran, dass ich sie sehr mag. Es ändert aber etwas daran, wie ich an die Sache rangehe." Gina ist fix und fertig. Immer wieder entschuldigt sie sich bei Henna und beteuert, dass der Kuss für sie keinerlei Bedeutung gehabt hat. Hennas plötzlicher Sinneswandel wirft aber Fragen auf: Ist sie wirklich so verletzt von dem Kuss, oder sieht sie darin vielleicht eine Chance, im Flirt mit Gina etwas vom Gas zu gehen? Als sie kurz darauf beim Wahrheit-oder-Pflicht-Spiel nämlich gefragt wird, ob sie verliebt sei, verneint sie und enttäuscht Gina mit dieser Antwort sehr. Vergangene Folge hatten die beiden noch darüber gesprochen, nach dem Format eine ernste Beziehung miteinander einzugehen. Die einstige Prominent getrennt-Kandidatin gibt die Romanze mit Henna aber noch nicht auf: "Ich hoffe, dass das nur am Alk liegt und morgen ist wieder alles gut. Dann ist sie wieder meine Frau."

Die beiden Frauen sind aber wohl nicht die einzigen, die die diesjährige Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" mit einem Dating-Format verwechseln. Auch zwischen Yeliz Koc (32) und Christo Manazidis schien es vergangene Folge heftig zu knistern. Nach tiefgründigen Gesprächen und einem innigen Tanz landeten die beiden sogar im gleichen Bett. "Ich brauch manchmal einfach ein bisschen Liebe. Das tut gut, wenn da so ein großer Mann ist, der einen in den Arm nimmt", begründete Yeliz danach die Kuschelaktion mit dem Comedian.

Joyn Henna und Gina, Kandidatinnen von "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3

Joyn Henna und Gina Beckmann im "Forsthaus Rampensau", Staffel 3 Folge 14

Joyn Yeliz Koc und Chris Manazidis bei "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3