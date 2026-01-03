Katie Price soll nun doch in Princess' Doku-Serie auftreten

Überraschende Wendung bei den Dreharbeiten zu Princess Andres (18) Doku "The Princess Diaries". Princess Andre holt ihre Mutter Katie Price (47) nun offenbar doch vor die Kamera – und zwar regelmäßig per Videoanruf. Katie hat laut Sun bereits Szenen für die ITV-Doku abgedreht und soll in mehreren Episoden via FaceTime zu sehen sein. Die Nachricht kommt überraschend. Ursprünglich sollte die Reality-Ikone in der Doku außen vor bleiben. Princess' Bruder Junior, Papa Peter Andre (52) und dessen Frau Emily MacDonagh waren hingegen bereits früher in der Show aufgetreten. Für Princess markiert der Schritt einen sichtbaren Schulterschluss mit ihrer Mutter, den Fans schon länger herbeigesehnt hatten.

Katie hatte noch vor Monaten öffentlich ihren Frust darüber geäußert, dass sie am 18. Geburtstag ihrer Tochter vor den Kameras nicht dabei sein durfte, obwohl beide am selben Ort waren. "Ich bin nicht dabei", sagte sie damals in ihrem Podcast und deutete an, dass ihr Umfeld das nicht wolle: "Manche Leute finden es nicht gut, wenn Princess mit mir gesehen wird. Manche Leute, die sich früher um mich gekümmert haben." Inzwischen ist von einer "Kehrtwende" die Rede. Produzentenquellen zufolge, auf die sich die britische Zeitung Sun bezieht, ist Katie fest eingeplant, allerdings vornehmlich in zugeschalteten Gesprächen. Eine erste Minirückkehr gab es bereits als Stimm-Cameo. Damals spielte Princess eine Sprachnachricht ihrer Mutter in der Sendung ab. Auch eine Szene, in der Princess einen FaceTime-Anruf mit ihrer Mutter abrupt beendete, weil diese frisch aus der Dusche kam und nackt ans Telefon ging, sorgte für Schmunzler. Genau diese unvorhersehbaren Momente sollen nun häufiger Teil der Show werden.

Hinter den Kulissen hat sich das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter zuletzt deutlich gefestigt. Princess beschreibt Katie inzwischen als eine Art beste Freundin, mit der sie viel lacht und offen über ihr Leben spricht – inklusive peinlicher Momente, etwa wenn die Mutter spontan oben ohne aus der Dusche einen FaceTime-Anruf annimmt. Gleichzeitig zeigt die Doku-Serie, wie Princess zwischen zwei sehr unterschiedlichen, aber eng verbundenen Familienwelten pendelt. Auf der einen Seite das Zuhause mit Peter und Emily, auf der anderen Seite die Zeit bei Katie, mit der sie zuletzt auch den Weihnachtsabend gemeinsam verbrachte. Dass die beiden nun auch beruflich näher zusammenrücken und Katies Präsenz in "The Princess Diaries" ausgebaut wird, spiegelt damit vor allem eines wider: den engen, alltäglichen Kontakt, den Mutter und Tochter fernab der Kameras ohnehin pflegen.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price feiert Weihnachten mit ihrer Tochter Princess, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price und Princess Andre, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Junior Andre, Princess Andre und Peter Andre im Mai 2025