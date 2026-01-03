Plant Paris Hilton Kind Nummer drei mit Carter Reum?

Paris Hilton (44) lässt die Baby-Gerüchteküche brodeln: Im Gespräch mit dem US-Format Extra verriet der Realitystar, was er von einem dritten Kind mit Ehemann Carter Reum hält – und gab dabei tiefe Einblicke in das Familienglück in Los Angeles. Die 44-Jährige, bereits Mama von Sohn Phoenix (2) und Tochter London (2), schwärmt von ihrem Leben mit zwei Kindern. Gleichzeitig macht sie den Fans Hoffnung auf mehr Nachwuchs. "Ich liebe Babys so sehr ... du solltest niemals nie sagen", erklärte Paris und bestätigte damit, dass die Tür für Baby Nummer drei zwar nicht offensteht, aber auch nicht verschlossen ist.

Konkrete Pläne verriet die Unternehmerin nicht, betonte jedoch, wie erfüllt sie sich mit ihrer Zweierbande fühlt. "Wir werden sehen, was passiert ... aber ich bin auch mit zwei sehr glücklich", sagte sie gegenüber Extra. Über Carter fand Paris nur Superlative: Er sei der "liebenswürdigste, süßeste und unterstützendste" Mann, "der beste Ehemann, Freund, Vater". Im vergangenen Jahr zeigte das Paar sein Familienleben mehrfach ganz öffentlich – von Halloween-Auftritten als Tinker Bell, Captain Hook, Peter Pan und Wendy bis zu einer "Toy Story"-Familienverwandlung mit Paris als Little Bo Peep, Carter als Woody und den Kids als Buzz Lightyear und Jessie. Zuvor posierte die Dreier-Kombi um Paris sogar in passenden "Cutesie Crew"-Fliegerjacken vor ihrem Jet "Sliv Air" für das Magazin People.

Paris und Carter gaben sich im November 2021 das Jawort, die glamouröse Feier fand auf einem privaten Anwesen in Los Angeles statt. Abseits roter Teppiche zeigt die DJane gern ihre verspielte Seite: Deko-Marathons zu Halloween in pinken Leo-Pyjamas gehören genauso dazu wie Matching-Outfits mit den Kindern auf Reisen. Freunde beschreiben Carter als Familienmenschen, der gern Zeit zu Hause verbringt und mit den Kindern geduldig Bastel- und Verkleidungsaktionen durchzieht. Paris spricht häufig darüber, wie sehr sie das Gefühl von Sicherheit und Zusammenhalt im Alltag schätzt – Momente, die sie nach eigener Aussage "in jeder Hinsicht" verändert haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrer Tochter London und ihrem Sohn Phoenix

Anzeige Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrer Familie, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihren beiden Kindern, Juli 2025