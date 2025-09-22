Fürstin Charlène wird bei "Ballon d'Or"-Zeremonie erwartet

Fürstin Charlène von Monaco (47) wird bei der heutigen "Ballon d'Or"-Zeremonie eine ganz besondere Rolle einnehmen. Die ehemalige Schwimmerin und Olympionikin ist dazu auserkoren, den begehrten Sócrates-Preis zu überreichen, wie auf dem offiziellen Instagram-Account der Fürstenfamilie nur wenige Stunden vor der Veranstaltung bekannt gegeben wurde. Die Verleihung findet in Zusammenarbeit mit der Organisation "Peace and Sport" statt, die ihren Sitz in Monaco hat und für die Charlène als Botschafterin tätig ist. Ob ihr Ehemann, Fürst Albert von Monaco (67), sie zu diesem Termin begleiten wird, ist bislang nicht bekannt.

Die Sócrates-Auszeichnung, benannt nach dem brasilianischen Fußballer und Arzt Sócrates, wird jährlich an Fußballer vergeben, die sich durch soziales Engagement abseits des Spielfelds auszeichnen. Zu den bisherigen Preisträgern gehören der Senegalese Sadio Mané, der Brasilianer Vinícius Júnior und die Spanierin Jenni Hermoso, die durch ihre vielfältigen gemeinnützigen Projekte Eindruck hinterließen. Charlène setzt sich selbst ebenfalls stark für sportliche Werte und sozialen Wandel ein: Mit ihrer eigenen Stiftung, der "Fondation Princesse Charlène de Monaco", fördert sie Schwimmausbildung und Sicherheit im Wasser für Kinder, vor allem in Monaco und ihrer südafrikanischen Heimat. So unterstreicht ihr Engagement beim "Ballon d'Or" einmal mehr ihre Leidenschaft für die Verbindung von Sport und sozialer Verantwortung.

Fürstin Charlène, die vor ihrer Zeit in Monaco als Charlene Wittstock in Südafrika lebte, hat eine beeindruckende sportliche Karriere vorzuweisen. Sie holte Gold bei den All-Africa-Games 1999 und vertrat ihr Land 2000 bei den Olympischen Spielen in Sydney. Nach einem verletzungsbedingten Ende ihrer aktiven Laufbahn blieb sie dem Sport aber treu. Seit ihrer Ehe mit Fürst Albert im Jahr 2011 vereint sie ihre sportliche Vergangenheit mit ihrer Rolle als Fürstin von Monaco. Ihr heutiger Auftritt bei der "Ballon d'Or"-Zeremonie zeigt eine Charlène, die sich mit Herzblut für eine bessere Welt einsetzt – sei es durch das Wasser oder auf dem Fußballfeld.

Getty Images Fürstin Charlène im Juli 2024 in Paris

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert, Royals von Monaco

Frederic Dides Fürstin Charlène bei der 2024 World Rugby Awards Zeremonie, November 2024