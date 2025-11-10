Pierce Brosnan versöhnt sich nach 20 Jahren mit seinem Sohn

Pierce Brosnan (72) und sein entfremdeter Sohn Christopher nähern sich nach 20 Jahren der Distanz wieder an. Der Schauspieler wurde gemeinsam mit dem 52-jährigen Filmemacher und seinem weiteren Sohn Dylan Brosnan (28) nach einem Familienessen in einem Bistro in Londons Notting Hill gesichtet. Ein Augenzeuge beschrieb die Szene gegenüber Mirror als harmonisch und erzählte: "Sie sahen glücklich und entspannt aus." Die Begegnung markiert einen bedeutenden Wendepunkt in einer Beziehung, die lange durch Schwierigkeiten belastet war.

Bereits in seiner Jugend kämpfte Christopher mit schweren Drogenproblemen, was schließlich zum Kontaktabbruch führte. Im Jahr 2005 sprach Pierce in einem Interview mit dem Magazin Playboy offen über seine Sorgen um Christopher: "Er ist erschreckend verloren." Trotz der Distanz betonte der Schauspieler damals, dass sein Sohn immer seine Gebete habe, auch wenn er ihm die finanzielle Unterstützung einstellte, um ihn zur Selbstverantwortung zu bewegen. "Die Probleme zwischen Pierce und Christopher sind hinlänglich bekannt. Aber es scheint, als hätten sie es geschafft, diese hinter sich zu lassen. Es war wirklich schön, sie zusammen zu sehen", betonte der Insider.

Christopher ist der biologische Sohn von Pierce' Ehefrau Cassandra Harris und wurde damals vom Schauspieler adoptiert, nachdem sein leiblicher Vater 1986 verstorben war. Neben der beruflichen Verbindung der beiden – Christopher arbeitete als Regieassistent an zwei James Bond-Filmen – war das familiäre Band zwischen ihnen jedoch tief verwoben. Pierce adoptierte auch Christophers Schwester Charlotte, die 2013 an Eierstockkrebs verstarb – der gleichen Krankheit, der zuvor Cassandra erlag.

Getty Images Pierce Brosnan, Schauspieler

Getty Images Pierce Brosnan mit Isabella, Charlotte, Christopher, Stiefvater Bill, Mutter May und Sohn Sean, Juli 2003

Getty Images Sean Brosnan, Pierce Brosnan und Cassandra Harris im September 1989 in Malibu