Kinderwunsch? Vanessa Brahimi packt über Ex-Beziehung aus

Vanessa Brahimi hat in einer neuen Instagram-Fragerunde nun offen über ihren Kinderwunsch gesprochen und damit ein Thema angeschnitten, das sie offenbar schon länger beschäftigt. Die Reality- und Social-Media-Bekanntheit erzählte, dass sie in ihrer siebenjährigen Beziehung mit Richard Sternberg mit einer grundlegenden Differenz zu kämpfen hatte: Er wollte keine Kinder, sie hingegen spürte zunehmend den Wunsch danach. Vanessa erklärte, wie sie diesen Gegensatz damals erlebt hat und wie sie heute, als Single, darauf zurückblickt.

Zu Beginn der Beziehung habe sie sich an Richards klare Linie angepasst. "Ich war ja sieben Jahre lang mit meinem Ex-Partner zusammen, der von Anfang an gesagt hat, er möchte keine Kinder", verriet sie im Netz. Mit der Zeit habe sie jedoch angefangen, davon zu träumen, schwanger zu sein, und nach und nach ein eigenes Bild von Familie zu entwickeln. Richard blieb laut Vanessa jedoch bei seiner Position. Heute empfindet sie den Gedanken an eigene Kinder als etwas sehr Schönes: "Ich muss sagen, inzwischen ist es schon so, dass ich mir denke, es wäre schön, Kinder zu bekommen. Das ist voll die Erfüllung und was richtig Tolles", sagte sie in der Fragerunde. Zugleich betonte sie, dass sie sich nicht unter Druck setze und offen bleibe: Fände sie eines Tages den "Partner in crime", der sich aber keine Kinder vorstellen kann, könne sie damit leben. "Ich lasse das einfach auf mich zukommen. Ich bin da ganz offen", so Vanessa.

Vanessa war mit ihrem Ex Richard zunächst im Sommerhaus der Normalos zu sehen, wo sie für so einige Schlagzeilen sorgte. Aktuell muss sie sich deshalb bei Das große Promi-Büßen beweisen. Dabei gestand die Reality-TV-Darstellerin in ihrer Runde der Schande, dass sie ihr Verhalten gegenüber ihrem Ex-Partner im Sommerhaus bereut, der in der Show immer an ihrer Seite war. Heute fehle ihr Richard sogar, da er der Einzige gewesen sei, der sie wirklich gekannt habe. Trotzdem blickt Vanessa nach vorn und bleibt offen dafür, irgendwann ihren "Partner in crime" zu finden.

Panama Pictures / ActionPress Vanessa Brahimi, TV-Bekanntheit

RTL Vanessa Brahimi und Richard Sternberg beim Einzug in "Das Sommerhaus der Normalos"

Joyn Vanessa Brahimi, "Das große Promi-Büßen"-Kandidatin 2025