Darauf achtet Ex-Bachelor-Girl Chiara Dülberg bei einem Mann

Vor zwei Jahren suchte Chiara Dülberg bei Der Bachelor die große Liebe – bis heute scheint sie ihren Traummann aber noch nicht gefunden zu haben. Im Promiflash-Interview auf den TikTok Awards 2025 verrät die Influencerin aber, dass sie eine genaue Vorstellung davon hat, welche Charaktereigenschaften ihr Partner mitbringen sollte. "Lebensfreude und auch Menschlichkeit zeigen. Ich finde, ganz viele Männer bringen das irgendwie nicht mit, dass sie sich richtig freuen können und auch in ihrer Freude aufgehen. Und ich glaube, das ist eine krasse Green Flag, wenn ein Mann Freude zeigt und dir auch zeigt, wie sehr er sich über dich freut", beschreibt sie.

In der Vergangenheit hatte die Münchnerin nicht so viel Glück bei ihrer Männerwahl. Zwar hält sie ihr Dating-Leben aus den sozialen Medien heraus, vor einigen Monaten teilte sie aber doch mal einen kleinen Einblick, als sie einen Clip zum Thema Fremdgehen auf Instagram teilte. Sie erwähnte dabei nicht, über welchen Mann sie sprach, ließ aber durchblicken, dass sie scheinbar von einem Menschen hintergangen worden ist.

In der 13. Staffel von "Der Bachelor" fand Chiara durchaus Gefallen am Rosenkavalier – und auch David Jackson war angetan von der hübschen Frau. Die anderen Kandidatinnen und auch viele der Zuschauer kauften Chiara ihre ernsten Absichten aber nicht ab. Vor allem als herauskam, dass sich die Journalistin in der Vergangenheit selbst als Bachelorette beworben hatte, warf das kein gutes Licht auf ihre Intentionen. Nichtsdestotrotz blickt Chiara positiv auf ihre Zeit in der Datingshow zurück und ist heute dankbar, diese Erfahrung gemacht zu haben.

Instagram / xphiara Chiara Dülberg, Content Creatorin

Instagram / xphiara Chiara Dülberg, Influencerin

Instagram / xphiara Chiara Dülberg im Juli 2024