Natürlicher Afro: Motsi Mabuse verblüfft bei "Strictly"

Motsi Mabuse (44) hat bei einer aktuellen Folge der BBC-Show Strictly Come Dancing für Überraschung gesorgt. Die Tänzerin und Jurorin, die im TV sonst mit aufwendigen Frisuren und glamourösen Perücken auftritt, verzichtete nun auf ihre charakteristischen Haarteile. Sie zeigte sich mit ihrem natürlichen Kurzhaar-Afro. Kombiniert mit einem funkelnden Paillettenkleid und subtilerem Make-up wurde ihr ungewohnter Look zum Gesprächsthema. Ihre Fans zeigten sich begeistert, lobten ihren Mut und kommentierten auf Instagram unter anderem: "Oh hallo, Naturhaar-Schönheit" und "Liebe, liebe, liebe deine Haare!".

Motsi selbst hatte in früheren Interviews bereits verraten, dass ihre Looks auf Bühnen, bei der britischen Version von Let's Dance, in der sie seit 2019 mit von der Partie ist, oder öffentlichen Auftritten im Allgemeinen reine "Arbeitskleidung" für sie seien. Gegenüber Planet Interview erklärte sie damals: "Viele setzen Motsi Mabuse mit einer geschminkten und durchgestylten Frau gleich. So sehe ich mich aber nicht." Privat bevorzuge sie eher bequeme Kleidung wie Jeans und weite Schnitte und verzichte dabei weitestgehend auf Make-up. Das löse bei ihr ein Gefühl von Freiheit aus, das sich für sie fast wie Urlaub anfühle. Mit ihrem neuen Auftritt bei "Strictly Come Dancing" gewährte Motsi, die großen Wert auf einen gesunden Lebensstil legt, den Zuschauern einen seltenen Blick auf diese persönliche Seite und setzte ein starkes Signal für Selbstakzeptanz und Natürlichkeit.

Die Tänzerin, die für ihren Charme und ihre positive Ausstrahlung bekannt ist, hat mit diesem mutigen Look nicht nur Fans, sondern auch Kollegen tief beeindruckt. Ihr Status als Publikumsliebling in Shows wie "Strictly Come Dancing" und "Let's Dance" ist ein Resultat ihrer authentischen Art trotz beeindruckender Karriere. Seit 2017 ist die ehemalige Profitänzerin aus Südafrika, die von 2003 bis 2014 mit Tänzer Timo Kulczak liiert war, mit dem ukrainischen Tänzer Evgenij Voznyuk verheiratet. Ein Jahr später erblickte ihre Tochter das Licht der Welt. "Ich sorge für meinen Mann", hatte Motsi jüngst in einem anderen Interview lächelnd angemerkt, was zeigt, wie wichtig ihr auch das private Leben neben dem Rampenlicht ist.

Instagram / motsimabuse Tänzerin Motsi Mabuse begeistert mit natürlichem Look bei "Strictly Come Dancing", Oktober 2025.

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse, "Let's Dance"-Moderatorin

Getty Images Motsi Mabuse und Evgenij Voznyuk