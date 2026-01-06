Wieder da: Darauf freut sich Shaolyn Fernandez bei AWZ

Shaolyn Fernandez ist zurück am Set von Alles was zählt – und mit ihr kehrt Fanliebling Charlie in die Serie zurück. Nach einer Auszeit steht die Schauspielerin wieder vor der Kamera und hat sich bereits gut eingelebt. Gegenüber RTL verriet sie: "Ich habe mich jetzt gut wieder eingefunden. Das hat kurz gebraucht, weil ich ja doch dreieinhalb Monate weg war. Aber jetzt freue ich mich, dass ich wieder da bin." Ihr erster Drehtag habe sich angefühlt, als wäre sie nie weg gewesen.

Für ihre Serienrolle Charlie geht es nun aufregend weiter. Shaolyn darf natürlich keine Storylines vorwegnehmen, doch sie plauderte im Gespräch mit dem Sender aus, worauf sich die Fans freuen können: "Wilde Geschichten! Viel, was wieder passiert. Auf die Beziehung von Deniz und Charlie natürlich, die wieder mit zu beobachten und dabei zu sein. Und ja, viele spannende Geschichten, bei denen es sich lohnt, einzuschalten."

Charlie und Deniz (Igor Dolgatschew, 42) mussten bei "Alles was zählt" schon einige Höhen und Tiefen meistern. Während die Eisläuferin in Vancouver war, machte sich eine andere Sportlerin Hoffnungen. Joana (Josephine Martz) baute in den letzten Monaten eine enge Verbindung zu Deniz auf. Mit Charlies Rückkehr droht der Tennisspielerin nun großer Herzschmerz. Ob es zwischen den Frauen noch zu einer Konfrontation kommen wird, werden die nächsten Folgen zeigen.

Imago Shaolyn Fernandez, Schauspielerin

RTL / Julia Feldhagen Shaolyn Fernandez als Charlie bei "Alles was zählt"

Getty Images Igor Dolgatschew, Schauspieler