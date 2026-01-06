Happy End? So ging es mit BiP-Viktoria und Bennett weiter

Viktoria Stryczek und Bennett Bacher schienen zum Ende der aktuellen Bachelor in Paradise-Staffel das perfekte Paar zu sein – doch nach ihrem gemeinsamen Ausstieg ist von Harmonie keine Spur mehr. Zwar verbrachten die beiden Reality-TV-Bekanntheiten nach der Show noch ein Wochenende zusammen, doch für Vicky wurde schnell klar, dass sie nicht zusammenpassen. "Wir stehen in ganz anderen Lebensphasen, unsere Werte, unsere Ansichten, unsere emotionale Reife sind total verschieden. Ich bin reifer, definitiv", erklärt sie beim großen Wiedersehen. Bennett sieht das offenbar anders, woraufhin Vicky kurz der Kragen platzt: "Du kannst nicht am Telefon weinen und einen auf 'Ich bin so verletzt und ich kann nicht ohne dich' machen und dir gleichzeitig eine Dating-App runterladen. Sorry, ich nehme dich nicht ernst."

Die Erinnerungen an das kurze Danach gehen auseinander. Vicky bleibt bei ihrer Linie: Sie habe viel erklärt, für sie gebe es keinen Ansatz, noch einmal anzuknüpfen. Bennett hingegen pocht auf Kommunikation. "Wenn man nicht mit mir spricht und mir nicht sagt, wo noch Verbesserungsbedarf herrscht, dann kann ich auch nicht an mir arbeiten", erklärt er. Der Soldat habe sich nach eigenen Angaben ernsthaft geöffnet, auch Tränen seien geflossen. Letztlich funktionierte es zwischen den beiden jedoch nicht. Stattdessen suchte Bennett erneut Kontakt zu Larissa Schulte, an der er in der Show ebenfalls Interesse gezeigt hatte – laut ihr jedoch "nicht auf romantischer Ebene". Zudem bandelte er mit Kandidatin Nadia Gueli an. Ob daraus mehr wird, sei bislang noch "offen".

Zwischen den emotionalen Wortgefechten lässt der einstige Bachelorette-Kandidat beim Wiedersehen ungewöhnlich tief blicken. Er berichtet, zwölf Jahre Single gewesen zu sein und sich bei Vicky erstmals wieder ernsthaft eingelassen zu haben. "Ich kann nur sagen, zu dem Zeitpunkt war ich blind, weil ich mir dachte: 'Okay, du bist jetzt zwölf Jahre Single gewesen. Du hast jetzt Gefühle für jemanden, [...]. Das muss es jetzt sein", erklärt er. Zudem spricht Bennett offen über Ablehnungserfahrungen aus seiner Kindheit. Er sei nicht zu Hause aufgewachsen, eine alte Wunde sei durch die Trennung von Vicky erneut getriggert worden. Dennoch zieht er ein versöhnliches Fazit: "Ich kann für mich nur das Positive daraus ziehen – dass ich weiß, dass ich noch Gefühle in mir trage, dass ich bereit bin, Gefühle zu zeigen."

RTL Vicky Stryczek und Bennett Bacher bei "Bachelor in Paradise" 2025

RTL / Frank Beer Viktoria, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

RTL / Frank Beer Bennett Bacher, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2025