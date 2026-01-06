Offiziell: Claudia begleitet Eva Benetatou in den Dschungel

Eva Benetatou (33) wird in wenigen Wochen ins Dschungelcamp einziehen und hat nun bekanntgegeben, dass keine Geringere als Claudia Obert (64) sie auf diesem Abenteuer begleiten wird. Auf Instagram teilte die ehemalige Bachelor-Kandidatin eine Reihe von Bildern, die sie mit der Unternehmerin zeigen, und richtete bewegende Worte an ihre Begleiterin. "Sie ist stark, direkt, loyal und furchtlos. Eine Frau mit Haltung, Herz und unerschütterlicher Präsenz. Ihre Stärke gibt mir Kraft", schwärmt die Mutter eines Sohnes.

In der Bildunterschrift ihrer Fotoreihe begeisterte sich Eva für die Unterstützung, die Claudia ihr während der Zeit in Australien leisten wird. "Auf sie ist Verlass – sie steht vor mir wie eine Löwin, beschützt, motiviert und kämpft mit mir", heißt es weiter. Zu guter Letzt fügt Eva hinzu: "Ich bin unglaublich stolz, diesen Weg mit dir zu gehen, liebe Claudia, liebe Patentante. Danke, dass es dich gibt." Das Dschungelcamp zählt zu den extremsten Reality-Formaten im deutschen Fernsehen. Eva scheint gewillt zu sein, diese Herausforderung mit einer eng vertrauten Person an ihrer Seite zu bestehen.

Regelmäßig verbringen Claudia, Eva und ihr Sohn George gemeinsam Zeit – immerhin ist die Unternehmerin für den kleinen Mann nicht nur eine Bekannte seiner Mama. Bereits vor einigen Monaten zog es die Reality-TV-Bekanntheit und ihren Sohn nach Ibiza, wo George seine Patentante wiedersehen durfte. Damals schwärmte Eva in ihrer Social-Media-Story: "Wir fliegen nach Ibiza zu Tante Claudia Obert." Die 64-Jährige holte die kleine Familie persönlich am Flughafen ab. Der emotionale Moment, als George direkt in die Arme seiner Patentante lief, sorgte für große Begeisterung bei allen Beteiligten.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn und Claudia Obert, TV-Bekanntheiten

Instagram / evanthiabenetatou Claudia Obert und Eva Benetatou, Realitystars

Instagram / claudiaobert_luxusclever Eva Benetatou und Claudia Obert im April 2025