Staatsbankett: Motsi Mabuse erneut von König Charles geladen

Motsi Mabuse (44) wird Anfang Dezember eine besondere Reise antreten: Die Tänzerin und beliebte TV-Jurorin ist gemeinsam mit ihrem Ehemann Evgenij Voznyuk zum Staatsbankett auf Schloss Windsor geladen. Anlass dafür ist der Staatsbesuch des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (69) und seiner Frau Elke Büdenbender (63) im Vereinigten Königreich, der vom 3. bis 5. Dezember stattfindet. Auch Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) werden an dem festlichen Abend erwartet. Gegenüber Bild zeigte sich die 44-Jährige tief berührt: "Für meinen Mann und mich ist es wieder eine besondere Ehre und Freude, Ihrer Majestät König Charles III. und Königin Camilla zu begegnen."

Das Königspaar gilt als große Fans von Strictly Come Dancing, der britischen Version von Let's Dance, in deren Jury Motsi seit 2019 sitzt. Schon in der Vergangenheit war die Tänzerin mehrfach zu Besuchen im Königshaus eingeladen worden. Die Verbindung zwischen ihr und der königlichen Familie scheint vor allem durch ihre Ausstrahlung, ihren Enthusiasmus für das Tanzen und ihre positive Art geprägt zu sein. Der historische Staatsbesuch, der zugleich der erste eines deutschen Bundespräsidenten im Vereinigten Königreich seit 27 Jahren ist, bietet einen besonderen Rahmen für diesen erneuten königlichen Empfang.

Bereits in der Vergangenheit pflegten Charles und die britische Krone enge Beziehungen zu Deutschland. Nach seiner Thronbesteigung im letzten Jahr reiste der Monarch gemeinsam mit Camilla zu seinem ersten Auslandsbesuch nach Berlin. Dort hielt er eine viel beachtete Rede im deutschen Bundestag und erhielt minutenlangen Applaus als Zeichen der Wertschätzung. Bei einem festlichen Staatsbankett im Schloss Bellevue wurde das royale Paar damals vom Bundespräsidenten empfangen.

Instagram / motsimabuse, Imago / Tayfun Salci Collage: "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse und König Charles III.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate beim Staatsbankett im September 2025

Getty Images Elke Büdenbender, Camilla, Queen Consort, König Charles III. und Frank-Walter Steinmeier