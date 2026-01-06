So verliebt: Hugh Jackman und Sutton Foster turteln im Meer

Hugh Jackman (57) und Sutton Foster (50) genießen derzeit einen romantischen Strandurlaub in Costa Rica – und lassen dabei alle Welt an ihrem Glück teilhaben. Bei einem Ausflug an den Strand zum Sonnenuntergang wurden der Schauspieler und die Broadway-Darstellerin in Badekleidung gesichtet, wie sie lachend durch die Wellen tollten, sich innig umarmten und Händchen hielten. Wie Fotos zeigen, die Fox News vorliegen, präsentierte Hugh seinen trainierten Oberkörper in navyblauen Badeshorts mit weißem Blumenmuster, Sutton trug einen königsblauen Bikini mit Rockteil. Immer wieder blieben die beiden stehen, hielten sich fest im Arm und blickten gemeinsam aufs Meer, während die Sonne langsam im Pazifik versank.

Zwischendurch wagten sich Hugh und Sutton immer weiter ins Wasser, scherzten gut gelaunt miteinander und suchten sichtbar die Nähe des anderen. Auf einigen Aufnahmen ist zu sehen, wie Hugh seine Partnerin von hinten umschlungen hält, während sie mit geschlossenen Augen den Moment genießt. Später spazierten die beiden noch barfuß am Ufer entlang und unterhielten sich entspannt mit zwei Freunden, die sie begleiteten. Dass sich aus einer beruflichen Zusammenarbeit eine Liebesgeschichte entwickelt hat, ist längst bekannt: Die beiden standen von Februar 2022 bis Januar 2023 gemeinsam im Broadway-Revival des Musicals "The Music Man" auf der Bühne. Im Januar 2025 wurden die Gerüchte schließlich bestätigt, als die beiden bei einem Dinner-Date in Los Angeles erstmals Händchen haltend fotografiert wurden.

Schon während der gemeinsamen Broadway-Zeit schwärmte Sutton öffentlich von Hugh. Gegenüber der Vogue sagte sie 2022 über ihren Kollegen: "Er hat einen tadellosen Ruf, der härteste Arbeiter zu sein, unglaublich freundlich und großzügig – und all das ist wahr. Er entwaffnet alle und macht nichts zu einer Sache über ihn. Und er ist jetzt einer meiner besten Freunde geworden." Inzwischen ist aus dieser Freundschaft mehr geworden, und die beiden zeigten sich 2025 mehrfach zusammen auf dem roten Teppich. Hinter den Kulissen verbindet sie die Liebe zur Bühne und zum Film und ein Patchwork-Leben mit ihren Kindern – am liebsten fernab des Rampenlichts.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Sutton Foster und Hugh Jackman, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster, Oktober 2025