Siegessicher: P. Diddy plante bereits neue Auftritte

Scheinbar hatte P. Diddy (55) noch bis zuletzt mit einer milden Entscheidung des Gerichts gerechnet. Wie die Staatsanwaltschaft während der Urteilsverkündung enthüllte, hatte der Rapper einen Auftritt in Miami für den kommenden Montag geplant. Laut BILD wertete die Staatsanwaltschaft P. Diddys Auftrittspläne als Zeichen mangelnder Einsicht. Das New Yorker Gericht verurteilte ihn letztlich zu vier Jahren Haft und einer Geldstrafe von 425.400 Euro.

Der Verurteilung des Musikers waren lange Wochen voller Anhörungen vorausgegangen. Richter Arun Subramanian machte bei der Urteilsverhandlung unmissverständlich klar, dass er vor allem den mutigen Frauen Respekt zolle, die gegen P. Diddy ausgesagt hatten. Die Verteidigung versuchte bis zuletzt, P. Diddy als fürsorglichen Mann darzustellen und zeigte deshalb ein Video, in dem der Sänger mit seinen Kindern zu sehen ist. Wie das Blatt weiter berichtete, wandte sich P. Diddy in seinem Schlussplädoyer mit brüchiger Stimme an die Anwesenden, entschuldigte sich bei seinen Opfern und gestand Fehler ein. "Ich hasse mich im Moment selbst", erklärte er. Doch der Richter ließ sich jedoch nicht erweichen und rügte gar die Verteidigung für ungehörige Angriffe gegen die Glaubwürdigkeit einer Zeugin. Nach der Urteilsverkündung kündigte P. Diddys Anwalt umgehend Berufung an, was jedoch für den Moment nichts an der Inhaftierung seines Mandanten ändert.

Einst wurde P. Diddy für seinen musikalischen Einfallsreichtum und geschäftliches Geschick bewundert. Im Zuge seiner Inhaftierung wegen diverser Anklagen änderte sich das öffentliche Bild des einst so mächtigen Musikmoguls. Etliche Prominente äußerten sich im Verlauf der Verhandlungen über sein Fehlverhalten. Zuletzt wurde bekannt, dass bereits neue Klagen gegen P. Diddy vorgebracht wurden.

Getty Images P. Diddy, Rapper

