"Temptation Island"-Stars Natalie und Patrick sind verlobt

Natalie La Poersch hatte an ihrem Geburtstag gleich doppelten Grund zur Freude. Neben den Geschenken zu ihrem Ehrentag erhielt die Temptation Island-Bekanntheit einen Antrag von ihrem Freund Patrick. In einem Instagram-Post verkündet die Beauty: "Nach fünf gemeinsamen Jahren hat Patrick mich ausgerechnet an meinem Geburtstag gefragt, ob ich seine Frau werden möchte." Ihr war sofort klar, dass es nur eine Antwort auf diese Frage geben konnte: "Natürlich war es ein riesengroßes 'Ja'!"

Die Überraschung war perfekt, denn Natalie hatte mit diesem ganz besonderen Moment offenbar überhaupt nicht gerechnet. "Genau deshalb war es die wohl schönste Umsetzung von meinem Verlobten. [...] Wir haben viele schwere Zeiten überstanden, aber lassen diese komplett hinter uns und konzentrieren uns ab sofort nur noch auf unsere wunderbare Zukunft", lässt die TV-Bekanntheit ihre Fans wissen. Nun sei sie bereit für den nächsten Schritt in ihre gemeinsame Zukunft.

Natalie und Patrick wurden durch ihre gemeinsame Teilnahme an dem Format "Temptation Island" bekannt. Ihre Zeit in der Show war alles andere als einfach, doch sie hielten zusammen und gingen trotz Herausforderungen als Paar daraus hervor. Patrick berichtete später, dass die Erfahrung ihre Beziehung vorübergehend belastet hatte. "Die Zeit danach war für mich sehr schwierig. Vertrauensprobleme waren definitiv da", gestand er im großen Wiedersehen. Die beiden schafften es aber, Vertrauen neu aufzubauen und ihre Liebe zu festigen.

Anzeige Anzeige

Instagram / bornblondie "Temptation Island"-Stars Natalie und Patrick bei ihrer Verlobung

Anzeige Anzeige

Instagram / bornblondie Natalie, "Temptation Island"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

"Temptation Island" Patrick und Natalie von "Temptation Island"

Anzeige