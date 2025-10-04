Geständnis: Marc Terenzi betrog Gina-Lisa damals durchgehend

Marc Terenzi (47), bekannt für seine Zeit als Boyband-Sänger und Reality-TV-Star, hat ein aufsehenerregendes Geständnis gemacht. In seiner Interview-Doku mit Oliver Pocher (Klartext) gab er vor seinem Einzug bei Promi Big Brother zu, Gina-Lisa Lohfink (39) während ihrer Beziehung im Jahr 2009 mehrfach betrogen zu haben. "Ich war der volle Fremdgeher", offenbarte Marc und sprach von schweren Fehlern, die er gemacht habe. Die Beziehung, die ein halbes Jahr andauerte, zerbrach an seinen ständigen Affären, von denen selbst Gina-Lisa später erfuhr. Sie beschrieb, wie sie unter seinem Verhalten litt und sich oftmals minderwertig fühlte: "Marc hatte so eine krasse Sexsucht damals und hat alle Frauen mitgenommen, die kamen. Irgendwann nach der 35. habe ich mir gedacht: Bin ich so hässlich oder bin ich so scheiße? Wir hatten so oft Sex am Tag, das kann doch alles gar nicht sein." Dies führte schließlich dazu, dass sie die Beziehung beendete.

Marc bereut sein Handeln heute zutiefst, wie er im Interview weiter erklärte: "Sie hat gedacht, sie sieht nicht gut aus. Egal, was ich gesagt habe. Ein Freund, der fremdgeht, hilft nicht so wahnsinnig weiter für das Selbstbewusstsein." Er sieht sich in der Verantwortung, mit seiner Untreue und seinen Exzessen ehrlich umzugehen. Seine damalige Lebensweise, die er als "Sexsucht" bezeichnet, sei außer Kontrolle geraten, was nicht nur Gina-Lisa weit außerhalb ihres Erträglichen forderte, sondern auch seinen eigenen Selbstwert zerstörte. Auch Gina-Lisa bestätigte in der Dokumentation, dass sein Verhalten sie zutiefst verletzte. Dennoch betonte Marc, dass die beiden heute gut befreundet seien und sie ihm seine Fehler vergeben habe.

Der Musiker, der sich in der Vergangenheit oft hinter einem vermeintlich glamourösen Image versteckte, zeigt heute eine reflektiertere Seite. Er sprach bereits in der Vergangenheit von den Höhen und Tiefen seines Lebens, geprägt von Alkohol, Maskeraden und Selbsttäuschung. Ein Wendepunkt könnte seine Entscheidung im letzten Jahr gewesen sein, sich in Berlin einer Suchtklinik anzuvertrauen. Ob er aus der früheren Mischung aus Exzessen und Show ein neues Kapitel schlagen kann, wird nicht nur seine Fans, sondern auch ehemalige Wegbegleiter interessieren.

Getty Images Marc Terenzi und Gina-Lisa Lohfink, 2009

Getty Images Sänger Marc Terenzi und Model Gina-Lisa 2009 in Berlin

Getty Images Gina-Lisa Lohfink und Marc Terenzi