Cassie nach P. Diddys Urteil: "Nichts macht es ungeschehen"

Vor Kurzem wurde das Strafmaß für den verurteilten Musiker P. Diddy (55) verkündet. Während des Prozesses hatte auch die Sängerin Cassie Ventura (39), die zwischen 2007 und 2018 eine On-Off-Beziehung mit P. Diddy führte, gegen den Musiker ausgesagt und Einblicke in die gewaltsame Beziehung gegeben. Ihre Anwälte erklärten nach der Urteilsverkündung: "Obwohl das Trauma, das Combs verursacht hat, nicht ungeschehen gemacht werden kann, trägt das heute verhängte Urteil der Tragweite der schweren Straftaten Rechnung, die er begangen hat."

In der Erklärung der Anwälte heißt es weiter: "Wir sind zuversichtlich, dass Frau Ventura mit der Unterstützung ihrer Familie und Freunde ihren Heilungsprozess fortsetzen wird, im Wissen, dass ihr Mut und ihre Stärke für so viele eine Inspiration waren." Die Sängerin gab kurz vor der Urteilsverkündung in einem Brief an den Richter an, dass sie Angst vor einer "schnellen Vergeltung" habe und bat den Richter, "die vielen Leben zu bedenken, die Sean Combs durch seinen Missbrauch und seine Kontrolle auf den Kopf gestellt hat". Der Angeklagte wiederum erklärte in einem Brief an den Richter, dass es "absolut falsch war, Hand an die Frau gelegt zu haben, die ich liebte", und bat um Gnade.

Im November 2023 hatte Cassie eine Klage – unter anderem wegen Vergewaltigung – eingereicht, die kurz darauf gütlich beigelegt wurde. Doch neue Vorwürfe und belastende Beweise, darunter ein Prügelvideo, führten schließlich zu P. Diddys Verhaftung und der öffentlichen Aufarbeitung der gegen ihn vorgebrachten Anschuldigungen. Die Sängerin, die nach der Beziehung zu P. Diddy ihren heutigen Ehemann Alex Fine geheiratet hat, brachte erst vor wenigen Monaten ihr drittes Kind zur Welt, nachdem sie hochschwanger und emotional stark belastet im Zeugenstand ausgesagt hatte.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy und Cassie Ventura, 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy im Jahr 1999

Anzeige Anzeige

IMAGO / Cover-Images Cassie Ventura auf dem Weg ins Gericht im Mai 2025

Anzeige