Für Kinder: So offen geht Prinz William mit Kates Krebs um

Prinz William (43) hat in einem Interview über die schwere Zeit gesprochen, die seine Familie derzeit durchlebt. Seine Frau, Prinzessin Kate, hatte bereits im vergangenen Jahr ihre Krebserkrankung bekannt gegeben und befindet sich seitdem in Behandlung. Besonders ihre drei Kinder – Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) – seien von dieser Situation betroffen, erklärte der Royal, der sich stets für den guten Zweck engagiert. Im Gespräch mit Eugene Levy für dessen Apple TV+ Serie "The Reluctant Traveler" betonte William: "Jeder hat seine eigenen Mechanismen, um mit solchen Dingen umzugehen, und Kinder lernen und passen sich ständig an."

Wie William, der als absoluter Familienmensch gilt, weiter erläuterte, sei der Zusammenhalt in der Familie in solchen Zeiten besonders wichtig. "Wir versuchen, ihnen die Sicherheit und den Schutz zu geben, den sie brauchen. Wir sind eine sehr offene Familie und sprechen über alles, was uns Sorgen macht oder belastet", beschrieb er den Umgang mit der schwierigen Situation. Doch trotz aller Offenheit bleibe eine gewisse Unsicherheit: "Man weiß nie genau, welche langfristigen Auswirkungen dies haben könnte. Deshalb ist es wichtig, füreinander da zu sein und den Kindern das Gefühl zu geben, dass alles in Ordnung ist", so der Prinz von Wales.

Die Krebserkrankung von Kate, die sie zunächst im März vergangenen Jahres öffentlich gemacht hatte, hat die Familie zweifellos näher zusammenrücken lassen. William und Kate legen großen Wert darauf, ihren Kindern ein stabiles Umfeld zu bieten, in dem sie ihre Gefühle frei äußern können. Dabei haben sie offenbar einen Weg gefunden, schwierige Gespräche kindgerecht zu führen. In der Vergangenheit hat Kate oft betont, wie wichtig ihr die seelische Gesundheit ihrer Kinder ist. In Interviews sprach sie regelmäßig über die Bedeutung von offener Kommunikation innerhalb der Familie – ein Ansatz, der ihnen in diesen Zeiten besonders zugutekommt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz George, Prinz William, Prinz Louis, Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in London, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder im Mai 2025