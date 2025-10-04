Nicole Kidman und Keiths Trennung ging von einer Seite aus

Die Nachricht, dass Nicole Kidman (58) und Keith Urban (57) sich nach 19 gemeinsamen Ehejahren scheiden lassen, hat Fans auf der ganzen Welt erschüttert. Nachdem zunächst von einer einvernehmlichen Trennung die Rede war, zeichnet ein Artikel des US-amerikanischen Magazins She Knows ein anderes Bild: Laut Insiderinformationen soll die Trennung "einseitig" von Keith ausgegangen sein, während Nicole, die diese Entscheidung nicht gewollt haben soll, bis zuletzt um ihre Ehe gekämpft habe. Ein offizielles Statement von beiden steht bisher noch aus.

Das Portal TMZ hatte als erstes berichtet, dass der Countrysänger seit Beginn des Sommers nicht mehr im gemeinsamen Anwesen, sondern in einem eigenen Haus in Nashville, Tennessee lebt. Eine andere Quelle sagte gegenüber dem Magazin People: "Nicole wollte das nicht. Sie hat darum gekämpft, die Ehe zu retten." Noch im Sommer hatte die Schauspielerin öffentlich auf Social Media ihre Liebe zu Keith zum Hochzeitstag bekundet, was die Nachricht von der Trennung nun umso überraschender wirken lässt.

Nicole und Keith sind seit Juni 2006 verheiratet. Keith, der mit Hits wie "Blue Ain’t Your Color" weltweiten Erfolg feiert, und Nicole, die eine Oscar-prämierte Schauspielkarriere vorzuweisen hat, galten trotz ihres vollen Terminkalenders immer als Beispiel für eine funktionierende Promi-Beziehung. Die gemeinsame Zeit als Familie hatten die beiden stets hervorgehoben, obwohl Nicole auch aus der vorherigen Ehe mit Tom Cruise (63) zwei ältere Kinder hat. Bleibt abzuwarten, wie Nicole mit diesem erneuten Rückschlag umgehen wird.

Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban bei der Premiere von "The Northman"

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, Mai 2025