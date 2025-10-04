Yvonne Pferrer und Jeremy sind entspannt bei Hochzeitsplänen

Yvonne Pferrer (31) und Jeremy Grube (31), bekannt aus der Serie Köln 50667, sind seit über elf Jahren ein glückliches Paar. Im Interview mit Promiflash haben die beiden Anspielungen gemacht, die ihre Fans neugierig machen könnten. Auf das Thema Hochzeit angesprochen, erklärten sie, dass es noch keine konkreten Pläne gebe. "Unsere Liebe wächst von Tag zu Tag weiter – und das ist für uns das Wichtigste", betonten die ehemalige Reality-TV-Darstellerin und der Musiker, die einen absoluten Überraschungserfolg mit ihrem Kinofilm "YABADU" feierten. Sie möchten die Entscheidung in ihrem eigenen Tempo treffen und sich nicht von gesellschaftlichen Erwartungen lenken lassen.

Die beiden machten deutlich, dass sie nichts überstürzen wollen und ihre Beziehung nicht von einem Trauschein abhängig machen. Yvonne und Jeremy genießen die Ruhe und Freiheit, ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten. "Heiraten können wir immer noch, wenn wir uns wirklich bereit dazu fühlen und die nötige Ruhe haben", konstatierte das Paar, das ein halbes Jahr lang zusammen in einem Camper durch die Welt gereist ist. "Wir möchten nichts tun, nur weil die Gesellschaft es 'verlangt', sondern unser eigenes Tempo gehen." Gerade für ein so wichtiges Ereignis wie eine Hochzeit sei es ihnen wichtig, den Moment perfekt abzupassen. Mit ihrer Einstellung, sich nicht unter Druck setzen zu lassen, können Fans munter weiter spekulieren, wann denn nun endlich die Hochzeitsglocken läuten.

Abgesehen von möglichen Hochzeitsplänen hat das Duo, das sich 2013 bei den Dreharbeiten der RTL2-Soap kennen und lieben lernte, sich bereits häufiger offen über seine Zukunft geäußert. Der Wunsch nach Kindern habe sich bei ihnen in den letzten Jahren immer mehr herauskristallisiert, doch auch hier stehen Gelassenheit und ein gemeinsames Verständnis an erster Stelle. Jeremy erklärte einst, dass sie nichts überstürzen, da die Verantwortung für ein Baby groß sei. Ihre Verschmelzung von Liebe, Respekt und einer gemeinsamen Vision zeigt, warum ihre Beziehung seit so vielen Jahren Bestand hat. Yvonne und Jeremy leben den Beweis, dass persönliches Glück und gesellschaftliche Erwartungen nicht immer dieselben Wege gehen müssen.

Instagram / yvonnepferrer Jeremy Grube und Yvonne Pferrer, Travel-Blogger

