Dicker Klunker: Sind Kylie Jenner und Timothée verlobt?

Kylie Jenner (28) hat mit einem kurzen Instagram-Clip aus ihrem Auto einen echten Netzsturm ausgelöst: In dem Video zeigt die Reality-Ikone am 9. Januar ein frisches Hairstyling – und ganz nebenbei einen riesigen Diamantring an ihrer linken Hand. Der funkelnde Stein sitzt auffällig locker am kleinen Finger. Während Kylie, Mutter von zwei Kindern, ihre neue Frisur kommentiert, spekulieren Fans, ob Freund Timothée Chalamet (30) die Frage aller Fragen gestellt hat. Kommentare wie "Mrs. Chalamet" und "Kylie Chalamet" schießen unter dem Post in die Höhe, Beobachter sind überzeugt: Das kann nur ein Verlobungsring sein.

Ausgelöst hatte die Debatte Kylies Zeile unter dem Video. "Ich habe einen neuen Haarschnitt, sprich mich nicht an!", schrieb die Unternehmerin – ohne ein Wort zum Klunker. Genau das heizte die Gerüchte an. In den Kommentaren heißt es: "Es muss ein Verlobungsring sein, der ist zu groß für den kleinen Finger." Andere fragen: "Hat noch jemand gesehen, dass der Ring zur Seite kippt?" Die Beziehung der beiden Stars stand zuletzt mehrfach im Rampenlicht: Bei großen Galaveranstaltungen wirkten sie innig, und Timothée nutzte eine Preisrede, um seiner Partnerin öffentlich "Ich liebe dich" zuzurufen, wie unter anderem der Daily Mail-Experte Darren Stanton im Nachgang analysierte. Von Trennungsraunen bis Turtel-Auftritt – das Paar sorgt regelmäßig für Schlagzeilen, und der neue Ring liefert nun den nächsten Gesprächsstoff.

Der Reality-Star und der Oscar-nominierte Schauspieler halten sich ansonsten meistens bedeckt, wenn es um private Details geht. Einem Insider zufolge sei es jedoch kein Geheimnis, dass die beiden eine gemeinsame Zukunft planen. Solche Zeichen, wie sie Kylie jetzt mit dem protzigen Ring liefert, sprechen für viele Fans eine klare Sprache. Sollte es tatsächlich so weit sein, dürfte eines sicher sein: Die Verlobung von Kylie und Timothée würde nicht nur unter Fans, sondern auch in der Welt der Stars und Sternchen für riesige Freude sorgen. Bis dahin bleibt es spannend, was das Paar in naher Zukunft für Neuigkeiten bereithalten könnte.

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Mai 2025

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei der Premiere von "Marty Supreme"

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Mai 2025