Timothée Chalamet könnte Kylie bei den Oscars Antrag machen

Timothée Chalamet (30) hat bei den Critics' Choice Awards in Los Angeles nun nicht nur den Preis als "Bester Schauspieler" gewonnen, sondern auch die Herzen der Zuschauer – und ganz besonders das von seiner Partnerin Kylie Jenner (28). "Zum Schluss möchte ich mich noch bei meiner Partnerin der letzten drei Jahre bedanken", sagte Timothée auf der Bühne und fügte hinzu: "Ich liebe dich. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Ich danke dir von ganzem Herzen, vielen Dank." Kylie verfolgte den Auftritt aus dem Publikum, wirkte sichtlich gerührt und flüsterte ihm laut Daily Mail ein "Ich liebe dich auch" zu.

Mit seinem emotionalen Auftritt brachte der "Marty Supreme"-Star das Netz nun zum Brodeln. Auf X diskutieren Fans seitdem wild darüber, ob Timothée bei einem möglichen Oscar-Sieg im März den nächsten Schritt wagen könnte. Ein Fan schrieb, dass Timothée auch einen Oscar als "Bester Schauspieler" gewinnen könnte. Er sei genau der Typ, der Kylie in diesem Fall direkt auf der Bühne einen Antrag machen würde. Ein anderer Nutzer kommentierte laut Daily Mail: "Und sie ist irgendwie der Typ, der das wollen würde."

Timothée und Kylie sind inzwischen seit drei Jahren ein Paar und zeigten sich zuletzt offener als je zuvor. Die Reality-Ikone, die bereits Mutter von zwei Kindern ist, wird bei öffentlichen Auftritten immer wieder an seiner Seite gesichtet. In der Vergangenheit waren beide bisher auffallend zurückhaltend, wenn es um ihr Privatleben ging. Umso größer war nun die Überraschung über Timothées offene Liebeserklärung bei der Preisverleihung. Ob die Oscars wirklich den nächsten Schritt in ihrer Beziehung bringen, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch: Fans auf der ganzen Welt verfolgen die Liebesgeschichte der beiden mit großer Spannung.

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei der Premiere von "Marty Supreme"

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Critics' Choice Awards

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Mai 2025