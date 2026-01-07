Insider: Kylie Jenner und Timothée planen bald Verlobung

Der nächste Schritt könnte bei Kylie Jenner (28) und Timothée Chalamet (30) realistischer sein, als gedacht. Seit etwa drei Jahren sind die beiden schwer verliebt und die Fans warten nur darauf, dass ihre Verlobung verkündet wird. Ein Insider gibt nun Einblicke in die Zukunftsplanung der Unternehmerin und des Schauspielers. "Alle, die ihnen nahestehen, sagen, dass es sehr bald so weit sein wird. Sie meinen es ernst, und es ist nur eine Frage des richtigen Zeitpunkts", erklärt die Quelle der News-Website Substack. Wann und wie die Verlobung kommen könnte, verrät sie allerdings nicht – Kylie und Timothée lassen sich offenbar nicht in die Karten gucken.

Auch wenn die beiden ihre Beziehung weitestgehend privat halten, gibt es immer mal wieder gemeinsame Auftritte bei wichtigen Events. So auch bei den Critics' Choice Awards wenige Tage zuvor. Timothée durfte an dem Abend einen Preis als bester Schauspieler für seinen Film "Marty Supreme" mit nach Hause nehmen. Bei seiner Dankesrede richtete er auch liebevolle Worte an seine Kylie. "Zum Schluss möchte ich mich noch bei meiner Partnerin der letzten drei Jahre bedanken. Danke für unsere gemeinsame Grundlage. Ich liebe dich. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft", schwärmte der Filmstar laut People, allerdings ohne ihren Namen zu nennen.

Doch es ist nicht immer alles so romantisch. Kylie und Timothée kämpfen auch immer wieder mit Krisen- und sogar Trennungsgerüchten. Zuletzt kamen solche Spekulationen auf, weil der 30-Jährige auf der Geburtstagsfeier seiner Schwiegermutter in spe, Kris Jenner (70), fehlte. Dahinter steckte aber keine Liebeskrise, sondern angeblich seine Introvertiertheit. "Events sind einfach nicht Timothées Sache. Er ist schüchtern, privat und ehrlich gesagt ein bisschen überwältigt von diesem Kardashian-Medienzirkus. Die roten Teppiche, die Kameras, der Lärm – das ist nicht seins", erklärte ein Insider gegenüber OK!. Er ziehe ruhige Abende mit Kylie den gewaltigen Veranstaltungen des Kardashian-Jenner-Clans vor.

Imago Kylie Jenner und Timothée Chalamet beim Fototermin der 70. David di Donatello in den Cinecittà Studios, Rom, 7. Mai 2025

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Dezember 2025

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler