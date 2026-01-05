Kylie Jenner und Timothée: Erwischt beim heimlichen Kuss

Händchenhalten, Lachen, ein schneller Kuss hinter der Bühne: Kylie Jenner (28) und Timothée Chalamet (30) zeigten sich am Samstagabend beim Palm Springs International Film Festival ausgesprochen verliebt. In Palm Springs, kurz bevor sie den Saal verließen, hielt ein Video von TMZ fest, wie sich die beiden einen flüchtigen Kuss gaben. Timothée war als Preisträger für seine Rolle in "Marty Supreme" vor Ort, die Reality-Ikone begleitete ihn sichtbar gut gelaunt. Zwischen Smalltalk und vertrauten Blicken wirkte das Duo entspannt, als würde es den Award-Abend gemeinsam auskosten – Glamour, Nähe und große Gefühle inklusive.

Am Folgetag setzte der Schauspieler bei den Critics’ Choice Awards noch eins drauf. Während er den Preis als Bester Schauspieler entgegennahm, bedankte er sich öffentlich bei Kylie und sprach von seiner "Partnerin seit drei Jahren", wie es in der übertragenen Rede zu hören war. "Ich liebe dich. Ich könnte das ohne dich nicht schaffen", sagte Timothée auf der Bühne laut Medienberichten. Aus dem Publikum verfolgte Kylie den Moment sichtlich aufmerksam. Ein Insider beschrieb ihre Beziehung gegenüber dem OK Magazin als "sehr ernst" und erklärte, dass es den beiden recht sei, vieles privat zu halten. Sie würden nicht jeden Tag zusammen verbringen, was gemeinsame Zeit "besonders" mache. Für Timothée sei es zudem ein Karrierehöhepunkt, wie er in seiner Dankesrede reflektierte.

Abseits des Rampenlichts lassen Kylie und der Dune-Star immer wieder Einblicke in ihr Miteinander zu, ohne allzu viel preiszugeben. In Interviews hatte Timothée zuletzt über Vorbilder gesprochen, die Beruf und Familienleben im Gleichgewicht halten, und davon, dass Kreativität auch ohne Ego funktionieren kann. Kylie, Unternehmerin und Mutter von zwei Kindern, gilt ihrem Umfeld zufolge als pragmatisch, wenn es um Terminkalender und Rückzugsräume geht. Bei gemeinsamen Auftritten wirkt sie als ruhiger Gegenpol zu Timothées energiegeladener Award-Saison. Wenn die beiden zusammen auftreten, sind Gesten und Blicke oft deutlicher als Worte – ein Paar, das Zuneigung lieber zeigt, als über sie zu reden.

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Critics' Choice Awards

Getty Images Bei den Palm Springs International Film Awards 2026 im Palm Springs Convention Center

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei der Premiere von "Marty Supreme"