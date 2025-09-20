Hormone: Kylie Kelce kämpft mit Haarausfall nach der Geburt

Kylie Kelce (33) hat in ihrem Podcast "Not Gonna Lie with Kylie Kelce" offen über ihren derzeitigen Haarausfall nach der Geburt ihrer jüngsten Tochter Finn gesprochen. Die Frau von Jason Kelce (37) verriet, dass der hormonelle Verlust von Haaren und die kräftigen Zieh-Attacken der kleinen Finn an ihren Haaren ihr sichtlich zu schaffen machen. "Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, was dafür sorgt, dass ich mehr Haare verliere: meine Hormone oder Finn, die hier hinten die kleinen Haare packt und sie mit ihren winzigen Babyhänden rausreißt", scherzte sie in der jüngsten Folge.

Trotz des Haarausfalls bleibt Kylie ihren langen blonden Haaren treu. Sie erklärte, wie wichtig ihre Frisur für ihr Wohlbefinden ist und verriet sogar, dass sie ihren Friseur angehalten hat, bei einem möglichen Wunsch nach einem Kurzhaarschnitt Alarm zu schlagen. "Wenn ich jemals den sogenannten 'Mom Cut' möchte, dann bringt mich bitte direkt zum Arzt", stellte sie klar. Gerade jetzt, wo Finn nicht nur ihr Herz, sondern auch ihre Haare im Griff hat, bleibt Kylie entschlossen, ihre Frisur nicht zu ändern. Die Liebe zu ihren langen Haaren ist für sie ein Stück Stabilität im Trubel des Familienalltags.

Abgesehen von ihrem Haarausfall gab es in der vergangenen Folge auch ein Thema, das Kylie mit Glück erfüllte: die Verlobung von Travis Kelce (35) und Taylor Swift (35). "Ich bin so unglaublich glücklich für die beiden. Wir freuen uns sehr, dass sie diesen nächsten Schritt machen", ließ sie ihre Hörer wissen. Besonders schön fand die Vollblutmama, dass auch die Kinder der Familie begeistert waren, Taylor ganz offiziell willkommen zu heißen.

Getty Images Kylie Kelce, Ehefrau von Jason Kelce

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025