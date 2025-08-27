Diesen Sport würde Kylie Kelce ihren Kids niemals erlauben

Kylie Kelce (33) hat als Mutter klare Vorstellungen davon, in welchen Sportarten sich ihre vier Töchter austoben dürfen – und in welchen nicht. In ihrem Podcast "Not Gonna Lie" verriet sie am 21. August, dass Schwimmen für Wyatt, Elliotte, Bennett und das erst vier Monate alte Nesthäkchen Finn nicht infrage kommt. Ihre Begründung überrascht: "Ich will nicht als Zuschauer in einer heißen Poolhalle sitzen und nach Chlor riechen, obwohl ich selbst gar nicht schwimme. Das ist der einzige Grund", erklärte sie ihren Zuhörerinnen und Zuhörern und hielt fest, dass diese Entscheidung rein egoistisch sei.

Dabei ist Kylie, die früher selbst im Bereich Feldhockey aktiv war und inzwischen ein Highschool-Team als Trainerin betreut, alles andere als sportfeindlich. Ihre älteren Töchter sind bereits im Bereich Gymnastik unterwegs, und sie möchte ihnen die Möglichkeit geben, möglichst viele unterschiedliche Hobbys zu entdecken: "Ich möchte, dass sie alles ausprobieren, um ihre eigene Leidenschaft zu finden – ob im Sport oder anderswo", erzählte sie dem Magazin People. An Cheerleading stört sie allerdings die hohe Verletzungsgefahr, während sie an Schwimmen vor allem die Rahmenbedingungen als unangenehm empfindet. Trotz dieser Meinungen lässt Kylie offen, welche sportlichen Wege ihre Kinder schlussendlich einschlagen werden.

Ehemann Jason Kelce (37), ehemaliger NFL-Star der Philadelphia Eagles, sieht die sportliche Zukunft der Töchter ebenfalls unterschiedlich. Der vielseitig talentierte Sportler, der auch Erfahrung als Musiker mitbringt und Saxophon spielt, konnte sich Anfang des Jahres vorstellen, seine Kinder für das Eislaufen zu begeistern. Doch egal ob Feldhockey, Gymnastik oder Eisbahn – das Paar verfolgt dabei ein gemeinsames Ziel: ihre Töchter in ihrer Entwicklung zu fördern. Kylies Engagement für den Sport bleibt dennoch ein zentraler Bestandteil ihres Lebens, auch dass sie als Trainerin künftig nicht nur sportliche, sondern vor allem auch charakterliche Werte vermitteln möchte.

Getty Images Kylie Kelce, Ehefrau von Jason Kelce

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliotte, Wyatt (u.) und Bennett (o.)