"The Voice"-Wette: Darum schuldet Michi Beck Shirin 500 Euro

Bei der mit guten Quoten gestarteten neuen Staffel The Voice of Germany fliegen mal wieder die Fetzen! In der jüngsten Folge lieferten sich Shirin David (30) und Michi Beck (57) einen hitzigen Schlagabtausch um das Talent Joelisa Serwah André aus Ludwigshafen. Nach einer beeindruckenden Performance von Melanie Martinez' "Pacify Her" buhlten die "The Voice"-Coaches um die junge Sängerin. Michi versuchte, Joelisa auf seine Seite zu ziehen, und warf Shirin vor, dass sie mit ihrer "Female Power" alle Mädchen in ihrem Team habe. Shirin war empört und widersprach vehement: Sie würde nur Fakten wiedergeben. "Das sind keine Fakten. Das sind Trump-Fakten", versuchte Michi schließlich, ihr Argument zu entkräften. Um die Aussagen zu klären, schlug die Musikerin eine Wette vor: "500 Euro. Bar auf die Hand."

Die Produktion brachte schließlich Klarheit, als die Listen der Kandidaten überprüft wurden. Tatsächlich hatte Shirin bis dato fünf Männer und nur vier Frauen in ihrem Team. Joelisa entschied sich nach all der Aufregung ebenfalls für Shirin, wodurch sich das Verhältnis weiter zugunsten der Frauen verschob. Michi, der die Wette verloren hatte, konnte dem Ergebnis nichts mehr entgegensetzen und fragte resigniert: "Kann ich später zahlen?" Während Shirin über ihren Erfolg jubelte und die Wettsumme in Empfang nahm, kommentierte der einst recht siegessichere Coach Nico Santos (32) die aufgeheizte Stimmung trocken mit: "Ich bin auch noch hier!" Zumindest Michi und Smudo (57) von den Die Fantastischen Vier konnten sich schließlich doch noch freuen: Sie gewannen mit Lisa Asante aus Duisburg ein weiteres Talent für ihr Team.

Bereits seit Beginn der Staffel sorgt Shirin mit ihrer unvergleichlichen Ausstrahlung und Popularität für reichlich Gesprächsstoff. Ihre Dominanz in den Blind Auditions hat bei den anderen Coaches neben Respekt auch Missgunst ausgelöst. Insbesondere Michi und sein Kollege Smudo hegen eine Rivalität zu der Rapperin, die in diesem Fall zu einem direkten Duell führte. Sie warfen Shirin sogar schon einmal scherzhaft vor, die anderen Teams "vollzuquatschen", denn in der letzten Folge schien Rea Garvey (52) mit der unverhohlenen Art seiner blonden Konkurrentin sichtlich zu verzweifeln. Für Shirin stehen ihre Talente an erster Stelle: Sie erklärte, dass sie leidenschaftlich für ihre Kandidaten kämpft, auch wenn das manchmal "ein bisschen viel" sein kann. Mit ihrer authentischen Art scheint sie nicht nur die Nachwuchstalente, sondern auch das Publikum auf ihre Seite zu ziehen.

Collage: Getty Images, Titgemeyer, Michael / ActionPress Shirin David und Michi Beck wetten bei "The Voice", Collage.

Joyn / Christoph Köstlin / Dung Dguyen Die "The Voice of Germany"-Coaches 2025

Getty Images Rea Garvey, August 2024