Kylie Kelce freut sich schon auf Taylor Swift als neue Tante

Kylie Kelce (33) hat in der jüngsten Episode ihres Podcasts "Not Gonna Lie with Kylie Kelce" über die aufregenden Neuigkeiten in der Familie gesprochen. Sie zeigte sich entzückt wegen der Verlobung ihres Schwagers Travis Kelce (35) mit der Popikone Taylor Swift (35). "Ich bin so unglaublich glücklich für die beiden. Wir freuen uns sehr, dass sie diesen nächsten Schritt machen", teilte Kylie mit. Auch ihre vier Kinder Wyatt, Elliotte, Bennett und der kleine Finn seien begeistert, eine weitere Tante willkommen heißen zu dürfen. Kylie empfindet tiefe Dankbarkeit, Taylor bald ganz offiziell als Teil ihrer Familie willkommen zu heißen.

Neben ihrer Freude ging Kylie auch auf die Kommentare einiger Fans ein, die sich über das vermeintliche Schweigen ihrerseits zur Verlobung gewundert hatten. Doch für Kylie ist die Beziehung zu ihrem Schwager und dessen Verlobter vor allem eines: privat. "Es ist unsere Beziehung und ich brauche keine öffentlichen Statements", erklärte sie in ihrem Podcast. Wichtiger sei für sie der persönliche Austausch mit den beiden. Sie bestätigte, dass sie Travis und Taylor bereits alles mitgeteilt habe, was ihr auf dem Herzen liege. Diese respektvolle und zurückhaltende Haltung scheint klarzumachen, dass die Bindung innerhalb der Familie Kelce durch Vertrauen und Diskretion geprägt ist.

Die öffentliche Begeisterung für Taylor ist trotzdem nicht neu in der Kelce-Familie. Bereits in der Vergangenheit hatte Kylie liebevoll über die Sängerin gesprochen. So erwähnte sie etwa, dass Taylor sie bei dem Anliegen unterstützen wolle, Jason Kelce (37) von der Anschaffung einer Katze zu überzeugen. Zudem lobte Kylie die humorvollen Aussagen der Grammy-Gewinnerin in einem Podcast über Sportfans. Taylor Swift wird also nicht nur von Travis heiß geliebt – auch der Rest der Familie scheint von ihrem Charme und Witz begeistert zu sein. Dieses familiäre Miteinander verheißt eine wunderschöne gemeinsame Zukunft.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kylie Kelce und Taylor Swift

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce