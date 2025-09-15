Verlobung: Darum gratulierte Kylie Kelce Taylor Swift nicht

Sängerin Taylor Swift (35) und NFL-Star Travis Kelce (35) haben im August ihre Verlobung bekanntgegeben. Mit einem rührenden Post in den sozialen Medien teilte das Paar die freudigen Nachrichten, begleitet von einem Schnappschuss, auf dem Taylor, umringt von prächtigen Blumen, ihren Tränen freien Lauf ließ. Doch während Fans und Prominente weltweit Glückwünsche schickten, fiel auf, dass Travis' Schwester Kylie Kelce (33) sich öffentlich gar nicht dazu äußerte. Jetzt hat sie in ihrem Podcast "Not Gonna Lie" erklärt, warum sie sich bewusst gegen eine öffentliche Gratulation entschieden hat.

In der aktuellen Episode ihres Podcasts sprach Kylie darüber, dass sie sehr darauf bedacht sei, familiäre Beziehungen privat zu halten. "Ich habe mich ganz bewusst dazu entschlossen, nicht öffentlich über Taylor und Travis zu sprechen, weil sämtliche Zitate sofort von Nachrichtenportalen aufgegriffen werden", erklärte sie. Sie betonte, dass solche familiären Beziehungen für sie ein sehr persönlicher Aspekt ihres Lebens seien, den sie nicht für die Öffentlichkeit preisgeben möchte. Statt auf öffentliche Statements zu setzen, gratuliert sie den beiden lieber im privaten Rahmen: "Ich bin so unglaublich glücklich für sie und freue mich, dass wir Taylor in unserer Familie willkommen heißen können!"

Besonders rührend war, wie die Kinder der Familie auf die Verlobung reagierten. Die Ehefrau von Travis' Bruder erzählte, dass Wyatt, Elliotte, Bennett und Finn ganz aus dem Häuschen waren, Taylor nun bald als neue Tante zu haben. Diese familiäre Begeisterung teilte Kylie im privaten Kreis offen mit den beiden Verlobten. "Wir freuen uns sehr, dass sie diesen nächsten Schritt machen", schwärmte sie.

Getty Images Kylie Kelce bei der Wondery x The New Heights House Party in New Orleans

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern

