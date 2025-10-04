Fantheorie: Taylor singt in neuem Song über Brittany Mahomes

Taylor Swift (35) hat mit ihrem neuen Song "CANCELLED!" aus dem Album "The Life of a Showgirl" einmal mehr die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Fans spekulieren eifrig, ob der Track von ihrer engen Freundin Brittany Mahomes (30) inspiriert wurde. Die Verbindung zwischen den beiden Frauen besteht seit 2023, als Taylor ihre Beziehung zu NFL-Star Travis Kelce (35) begann, einem Teamkollegen von Brittanys Ehemann, Patrick Mahomes (30). Besonders einige Textzeilen des Songs sorgen für Diskussionen: "Zum Glück mag ich meine Freunde gecancelt / Ich mag sie in Gucci gehüllt und in Skandale verwickelt" könnte eine Anspielung auf Brittany sein, die bei einem gemeinsamen US-Open-Auftritt mit Taylor in Gucci-Kleidung glänzte.

Brittany hat bereits in der Vergangenheit für Kontroversen gesorgt und musste sich wiederholt gegen Hass im Netz verteidigen. Besonders hitzig wurde es, als sie nach einem Playoff-Sieg der Kansas City Chiefs 2022 Fans mit Champagner besprühte – ein Moment, der ihr viel Kritik einbrachte. Auch eine mutmaßliche Unterstützung für US-Präsident Donald Trump (79) sorgte für negative Kommentare, vor allem wegen Taylors offenem Engagement für die Demokraten. Der Songtext von "CANCELLED!" scheint jedoch zu betonen, dass Taylor ihrer Freundin trotz aller Kritik loyal bleibt. In einer weiteren Zeile singt sie: "Wenigstens weißt du genau, wer deine Freunde sind / Es sind die mit den gleichen Narben", was als Zeichen ihrer Solidarität gewertet wird.

Taylor greift auf ihrem neuen Album auch in anderen Songs immer wieder auf zwischenmenschliche Themen und vermeintliche Konflikte mit Prominenten zurück. So sorgte ihr Track "Actually Romantic" für Spekulationen, er könnte sich gegen ihre Kollegin Charli XCX (33) richten. "Hast meinem Ex ein High-Five gegeben und dann gesagt, du seist froh, dass er mich geghostet hat / Hast mir einen Song geschrieben, in dem du sagst, dir wird schlecht, wenn du mein Gesicht siehst", singt die Pop-Ikone darin. Fans zeigten sich überzeugt, dass die Zeilen auf Charlis "Sympathy Is a Knife" beziehen – ein Song, der als indirekter Seitenhieb auf Taylor und ihre kurze Romanze mit Matty Healy (36) interpretiert wurde.

IMAGO / Imagn Images Taylor Swift und Brittany Mahomes, Januar 2025

IMAGO / Shutterstock Travis Kelce, Taylor Swift, Brittany und Patrick Mahomes bei den US Open, September 2024

Getty Images Charli XCX und Taylor Swift, Dezember 2014