"Doctor Who": Jodie Whittaker würde ohne Zögern zurückkehren

Jodie Whittaker (43), die mit ihrer Darstellung der dreizehnten Doktorin in die Geschichte von Doctor Who einging, hat erklärt, dass sie ohne Zögern in die legendäre Sci-Fi-Serie zurückkehren würde. "Es ist pure Freude", sagte sie dem Times Magazine, nachdem sie kürzlich für das Staffelfinale der 15. Season erneut am Set in Cardiff stand. Die Schauspielerin, die 2018 als erste Frau die ikonische Rolle übernahm, fühlte sich sofort wieder zu Hause: "Sobald ich in Cardiff ankam, fühlte es sich an, als wäre ich zurück – auch wenn es ein anderes Studio und eine andere Tardis ist." Besonders gefreut habe sie, dass ihr originaler Doctor-Who-Anzug noch immer passte.

Jodie, die derzeit auch in der Hörspielreihe "Doctor Who: The Thirteenth Doctor Adventures" an der Seite von Mandip Gill zu hören ist, sprach voller Leidenschaft über ihre Zeit in der Serie. Für sie sei die Rolle ein fester Bestandteil ihres Lebens geblieben: "Man verlässt es nie wirklich." Die Zusammenarbeit mit ihrer Kollegin Mandip, die ihre Begleiterin Yaz spielt, bezeichnete sie als besonderes Highlight: "Ich könnte jeden Tag mit Mandip verbringen und bin glücklicher als je zuvor." Jodie betonte zudem, sie könne sich vorstellen, die dreizehnte Doktorin noch weit über ihren 90. Geburtstag hinaus zu verkörpern.

Für Jodie war ihre Besetzung im Jahr 2018 ein Meilenstein – nicht nur für sie selbst, sondern auch für die Fans der Kultserie. Als erste weibliche Doktorin stieß sie zwar auch auf kritische Stimmen, doch für viele markierte ihr Debüt einen bedeutenden Moment. "Es musste einfach eine Erste geben", sagte sie rückblickend. Trotz der Kontroversen gelang es ihr, eine treue Fangemeinde aufzubauen und vielen Zuschauern eine neue Perspektive auf die Serie zu eröffnen. Ihre bisherige Reise als Doktor bleibt ein prägender Teil ihrer Karriere – und vielleicht stehen die Türen zur Tardis für sie eines Tages doch nochmal offen.

Getty Images Jodie Whittaker im November 2018

Getty Images Maude Garrett, Jodie Whittaker, Chris Chibnall und Matt Strevens bei der Comic Con 2018

Getty Images Jodie Whittaker im Februar 2022 in London