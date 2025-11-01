So viel kosten Pete Davidsons Tattoo-Entfernungen

Pete Davidson (31) hat erneut über den aufwändigen Prozess gesprochen, seine Tattoos entfernen zu lassen. Der Comedian erklärte im Gespräch mit dem Magazin Us Weekly, dass er mit seiner Entscheidung absolut zufrieden sei. "Ich war damals ein anderer Mensch", sagt Pete, der inzwischen rund 30 Prozent der Körperkunst entfernt hat. Besonders die auf seinem Arm seien bereits fast vollständig verschwunden. Mit der Entfernung habe er 2021 begonnen und bisher mehr als 170.000 Euro in das langwierige und teils schmerzhafte Projekt investiert. Während er den Großteil seiner mehr als 200 Tattoos loswerden möchte, bleibt eines bestehen: eine Hommage an Hillary Clinton (78), die er als "etwas Besonderes" beschreibt.

Neben der Tattoo-Entfernung widmet sich Pete auch seiner psychischen Gesundheit und berichtet von positiven Veränderungen in seinem Leben. Der 31-Jährige arbeitet intensiv an sich selbst und betont, dass Menschen diese Entwicklung wahrnehmen würden. "Die allgemeine Stimmung rund um mein Leben ist gerade echt gut", erzählt er. Für zusätzlichen Optimismus sorgt zudem ein neues Kapitel in Petes Leben: Mit seiner Freundin Elsie Hewitt erwartet er sein erstes Kind. Der Comedian, der dafür bekannt ist, mit Humor auch schwierige Themen aufzugreifen, sagt über seine Lebenssituation, dass er "nach einem chaotischen Jahrzehnt" sehr dankbar für die jüngsten Veränderungen sei.

Den beruflichen Alltag hat Pete in den letzten Jahren ebenfalls neu ausgerichtet. Nach seiner Zeit bei Saturday Night Live ist der Schauspieler zunehmend in ernsteren Projekten zu sehen und hat sich zuletzt auch als Markenbotschafter etabliert. So steht er aktuell hinter dem Launch des neuen Alexa Plus von Amazon. Pete schwärmt davon, wie zuverlässig der smarte Sprachassistent sei, vor allem, da er selbst kein Fan von Social Media ist. Mit seiner lockeren Art gibt er zu, sich manchmal sogar aufmunternde Worte von Alexa zu holen. Das Tattoo-Cover-Shooting im vergangenen Jahr hatte bereits für Aufmerksamkeit gesorgt, da Pete einmal ohne seine markanten Körperzeichnungen zu sehen war – ein Vorgeschmack auf seinen neuen Look, der nun langsam Realität wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pete Davidson, Dezember 2024 in New York

Anzeige Anzeige

Instagram / elsie Elsie Hewitt und Pete Davidson, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Pete Davidson im Februar 2025