So steht Jona Steinig zu Walentinas "Germany Shore"-Drama

Walentina Doronina (25) sorgt mit ihrem Auftritt bei Germany Shore weiter für Gesprächsstoff – jetzt meldet sich Kollege Jonathan Steinig (30) öffentlich zu Wort. In der heiß diskutierten Villa-Eskalation hatte die Reality-TV-Bekanntheit bei der Suche nach einer offenbar verlorenen Haarklammer die frisch gereinigten Räume wieder verwüstet und sich anschließend geweigert, selbst aufzuräumen. Die Situation endete mit ihrem Auszug aus der Villa. Nun stellt sich Jona in einer Instagram-Story den Fragen seiner Follower. Ein Nutzer wollte wissen, ob er das Verhalten von Walentina "sche*ße" finde. Seine Antwort fällt deutlich aus: "Ja, klar! Ich habe die ganze Zeit gesagt, dass ich mich dort zurückhalte, weil die meisten von uns es nicht live mitbekommen haben."

Der 30-Jährige erklärt, dass er und einige seiner "Germany Shore"-Kollegen nur gesehen hätten, dass Walentina etwas gesucht habe, weshalb sie das komplette Ausmaß nicht hätten einschätzen können. "Da es für die meisten sowieso immer das Ziel war, sie rauszuwählen, dachte ich mir, dass mehr dazu gedichtet wurde, als eigentlich war", erzählt Jona weiter und fügt hinzu: "Trotzdem geht dieses Verhalten natürlich gar nicht." Er möchte allerdings trotzdem nicht den Moralapostel spielen. "Aber ich bleibe bei meiner Meinung: Wenn es um moralische Gründe geht, hätte fast jeder die Villa verlassen müssen", betont der ehemalige Love Island VIP-Kandidat.

Bereits vor einigen Tagen war Walentina scharf in die Kritik geraten. Auslöser war ihr respektloser Umgangston gegenüber dem Reinigungsteam der Villa. "Ich kippe hier alles aus, ist mir so sche*ßegal!", polterte die Influencerin, als sie in der Drehpause verzweifelt ihre Haarklammer suchte und mitten in die frisch geputzten Räume den Müll ausschüttete. Als eine Putzkraft sie zur Ordnung rief, blockte Walentina ab: "Nö, ich mache hier gar nichts." Die Szene ging nicht nur an den Nerven der anderen "Germany Shore"-Teilnehmer vorbei. Die Kamera hielt auch fest, wie eine der Reinigungskräfte sich Tränen aus den Augen wischte.

Anzeige Anzeige

Imago, Imago Collage: Jonathan Steinig und Walentina Doronina

Anzeige Anzeige

Imago Jonathan Steinig, Realitystar

Anzeige Anzeige

Imago Walentina Doronina, November 2025