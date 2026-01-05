Im Pool: Bill Kaulitz teilt freizügigen Neujahrsgruß

Bill Kaulitz (36) startet mit einem echten Hingucker ins neue Jahr: Auf Instagram teilt der Sänger jetzt einen freizügigen Neujahrsgruß aus dem Pool, der seine Fans sofort in Aufruhr versetzt. Im knappen Tanga, mit stylischer Sonnenbrille und Sektglas in der Hand posiert Bill im Wasser, während er vor allem seinen Hintern in Szene setzt. Neben seinem frechen Foto erinnert Bill seine Follower daran, was für ein außergewöhnliches Jahr er hatte: "Danke, 2025! Was für ein Jahr das war!"

Unter dem Post erinnert sich der Musiker an die ausverkaufte Tour mit seiner Band Tokio Hotel. Zudem erreichte der gemeinsame Podcast mit Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36), "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood", Platz eins, ebenso wie ihre eigene Doku-Soap "Kaulitz & Kaulitz" auf Netflix. Zur Krönung wurde Bill als erstes männliches Solo-Model überhaupt auf dem Cover der deutschen Vogue abgelichtet. In den Kommentaren überschütten Fans ihn mit Glückwünschen zu seinen Erfolgen und loben seinen Mut, sich so freizügig zu zeigen. Neben zahlreichen Fans klickt laut Heute.at auch Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (33) auf Like. Besonders herzlich reagierte Heidi Klum (52), die mit einem "Ich liebe dich" und Herz-Emojis unter dem freizügigen Posting kommentierte.

Privat zeigt sich der Sänger schon seit Längerem genauso offen wie auf seinem aktuellen Poolfoto. Auf Instagram nimmt Bill seine Fans immer wieder mit in seinen Alltag und zeigt sich am liebsten mit seinen Hunden. Zuhause wartet inzwischen ein kleines Rudel auf ihn, denn zu seiner Hündin Alvia Pearlpop kam vor Kurzem noch ein weiterer Hund namens Alvin Brown Dot dazu. Jetzt freut sich der Tokio Hotel-Star aber schon auf das nächste Jahr: "Manchmal kann ich nicht glauben, dass das das echte Leben ist! Danke euch allen für die Liebe, und auf 2026! Es wird wild und wir haben so viel für euch auf Lager."

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz teilt freizügigen Neujahrsgruß

Getty Images Bill Kaulitz bei den Fashion Awards 2025 in der Royal Albert Hall in London

Screenshot Sänger Bill Kaulitz freut sich über zweiten Hund, Screenshot Dezember 2025.