Aggressiv? Temptation-Brenda erhebt Vorwürfe gegen Laurenz

In der fünften Folge von Temptation Island V.I.P. sorgt Brenda Brinkmann mit schockierenden Aussagen über ihren Partner Laurenz Pesch für Aufsehen. Die Too Hot to Handle: Germany-Bekanntheit erzählt von einem Vorfall zu Beginn ihrer Beziehung, bei dem Laurenz eine andere Frau kennengelernt und Kontaktdaten ausgetauscht habe. Als Brenda herausfand, dass die beiden regen Kontakt hatten, nahm sie sein Handy, um den Chatverlauf zu lesen. "Ich bin ins Badezimmer gerannt, habe mich eingeschlossen. Der hat die Tür eingetreten, weil er so Angst hatte, dass ich noch mehr auf seinem Handy finde", berichtet sie.

Für Brenda steht fest, dass Laurenz' Verhalten eine Grenze überschritten hat – scheinbar kein Einzelfall im Alltag des Paares. "Laurenz hat ein Aggressionsproblem. Es ist nicht so, dass das immer präsent ist, aber wenn er es nicht kontrollieren kann, dann ist es da", schildert sie. Laurenz’ Schwester habe Brenda diesen Verdacht ebenfalls bestätigt. Diese Erinnerungen gepaart mit dem Verhalten ihres Partners in der Show scheinen bei Brenda große Zweifel zu säen. "Ich habe viel akzeptiert, viel heruntergeschluckt, ihm zuliebe und wegen unserer Zukunft", resümiert sie und betont: "Laurenz wird nie wieder meine Priorität sein, nie wieder."

Laurenz weiß währenddessen nichts von den Sorgen und Anschuldigungen seiner Freundin. Er bewältigt seine Zeit in der Show mit viel Alkohol und Partys – ein Verhalten, das er selbst heute in einem kritischeren Licht sieht. "Rückblickend denke ich mir auch, wir waren zu betrunken die ganze Zeit, wir haben falsche Entscheidungen getroffen", gab er im Interview mit Promiflash zu.

Anzeige Anzeige

RTL / Dustin Leonhard Grieß Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / STAR-MEDIA Brenda Brinkmann bei "The Ultimate Hype" 2025

Anzeige Anzeige