Erstes Temptation-Lagerfeuer: Frauen bekommen heftige Bilder

Tränen, Zittern, fassungslose Gesichter: Beim ersten Lagerfeuer von Temptation Island V.I.P. werden Chiara Antonella (28), Melissa Heitmann (29) und Brenda Brinkmann mit harten Bildern ihrer Partner konfrontiert. Chiara erhielt als Erste Ausschnitte von ihrem Partner Wladi Gärtner, die sie völlig erschütterten. Er prahlte in den Aufnahmen damit, dass sie ihn nach seinem Betrug zurückgenommen habe und behauptete, sie würde ihn mehr lieben als er sie. Tränenüberströmt sagte die 28-Jährige vor den Kameras: "Das wird uns kaputt machen. Es wird uns kaputt machen hier alles." Unterstützt von Melissa, die sie tröstend in den Arm nahm, wurde deutlich, wie verletzt und enttäuscht die Reality-TV-Darstellerin war.

Doch auch Melissa selbst musste schwere Anschuldigungen ihres Partners Marwin Klute verkraften. Auf den gezeigten Bildern kommentierte dieser nicht nur den Kleidungsstil seiner Freundin abfällig, sondern sprach sich auch dagegen aus, dass sie ihre Karriere auf Social Media promote. Er bezeichnete dies als "ekelhaft". Trotz ihrer Fassungslosigkeit zeigte sich die 29-Jährige kämpferisch: "Ich bin doch nicht sein Eigentum", erklärte sie wütend den anderen. Mit einer Mischung aus Ärger und Enttäuschung fügte sie hinzu: "Er will mich halt komplett verändern."

Brenda Brinkmann hingegen hatte zunächst darauf gesetzt, dass ihr Partner Laurenz Pesch der Versuchung widerstehen würde. Doch als sie schließlich seine gezeigten Interaktionen mit den Verführerinnen sah, brachen auch bei ihr alle Dämme. Flirts, Berührungen und sogar ein Lapdance, bei dem ihr Freund sichtlich amüsiert war, sorgten für Entsetzen. Die ehemalige Villa der Versuchung-Kandidatin konnte nicht glauben, was sie sah, und weinte bitterlich. Die Verführerinnen zeigten sich überzeugt, dass Laurenz die Grenzen seiner Beziehung überschreiten werde. Kurz zuvor hatte sie noch fest an seine Loyalität geglaubt, was die Enttäuschung umso schmerzhafter machte.

RTL Chiara Antonella bei "Temptation Island V.I.P." 2025.

RTL "Temptation Island V.I.P."-Moderatorin Janin Ullmann 2025.

RTL Vanessa Nwattu und Brenda Brinkmann bei "Temptation Island V.I.P." 2025.