Brenda Brinkmann weint: Ist Laurenz nur auf Sendezeit aus?

In der aktuellen Folge von Temptation Island V.I.P. fließen bei Brenda Brinkmann die Tränen. Das flirty Verhalten von ihrem Partner Laurenz Pesch setzt der Too Hot to Handle: Germany-Bekanntheit sichtlich zu – so sehr, dass sie sogar Reue zeigt, sich überhaupt auf den großen Treuetest eingelassen zu haben. "Ich bin so dumm, weil ich ihm diese Aufmerksamkeit gegeben habe – dass ich ihn hier zu Temptation mitnehme", schluchzt Brenda. Dann äußert sie einen bitteren Verdacht: "Ich kann mir das nur so erklären, dass er das macht wegen Sendezeit, weil er eben Aufmerksamkeit braucht."

Brenda erklärt, dass es für Laurenz nach seiner ersten TV-Erfahrung bei "Too Hot to Handle" schwierig war, erneut für eine Show gebucht zu werden. Brenda hingegen war seither schon bei Beauty & The Nerd und Villa der Versuchung zu sehen. "Wenn wir uns bewerben für ein Format, dann sagt er immer: 'Die werden eh dich nehmen.' [...] Egal was für ein Format er bekommt, ich würde mich dann so für ihn freuen – auch wenn ich eine Absage bekomme. Aber er freut sich nicht für mich", klagt sie. Auch als Influencerin verdiene Brenda auf Instagram und Co. mehr als ihr Partner – ein harter Schlag für Laurenz, der mittlerweile wieder in seinem alten Job arbeite, um sein Leben finanzieren zu können.

Trotz der vielen Tränen scheint Brenda schon den Blick Richtung Zukunft zu lenken. "Der nächste Mann, den ich nach Laurenz haben werde, wird viel mehr Aufmerksamkeit bekommen als er", mutmaßt sie und überlegt: "Also, rein wirtschaftlich gesehen ist es eigentlich schlauer, wenn er mit mir zusammenbleibt. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich mehr Geld einbringe." Ob sie gedanklich schon fast mit Laurenz abgeschlossen hat oder ob die beiden noch eine Chance auf das große Liebesglück haben, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

RTL / Dustin Leonhard Grieß Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / STAR-MEDIA Brenda Brinkmann bei "The Ultimate Hype" 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann im März 2025