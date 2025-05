"Kann nur drüber lachen": So findet Umut Tekin Emmas Romanze

Emma Fernlund (24) und Umut Tekin (27) sind kein Paar mehr – diese Nachricht schlug kürzlich hohe Wellen in der Reality-TV-Szene. Denn kaum war die Trennung publik, kamen sich Emma und Julius Tkatschenko auf Mallorca verdächtig nahe. Die beiden wurden beim Knutschen gesichtet, was sofort für Gerüchte sorgte. Jetzt hat Promiflash bei Umut nachgehakt, wie er die neue Romanze seiner Ex mit dem Realitystar bewertet. "Darüber kann ich nur lachen. Emma hat noch vorher über Leute wie ihn aus Germany Shore gelacht, verrät er ungläubig.

Bereits zuvor zeigten sich Emma und Julius immer wieder innig zusammen. Unter einem TikTok-Video, in dem zu sehen ist, wie die beiden miteinander kuscheln, vermutete ein Follower: "Bin mir ganz sicher, dass die bald zusammen sind, wenn sie es nicht sogar schon sind." Die Antwort des "Germany Shore"-Kandidaten ließ nicht lange auf sich warten: "Sind schon zusammen, lol." Ob er diese Aussage ernst meinte, blieb zunächst allerdings offen.

Das Knutschvideo hatte zudem für großes Drama gesorgt: Nachdem die Aufnahmen öffentlich wurden, erhob Emma schwere Anschuldigungen gegen ihren Verflossenen: "Ich habe gerade eine Nachricht von einer Trash-Seite bekommen, dass jemand das Kussvideo von Julius und mir Umut geschickt hat. Und dass Umut jetzt gegen mich halt Hetze betreiben möchte", erklärte sie und beschuldigte ihn, falsche Behauptungen an seine Follower geschickt zu haben, damit diese sie weiterverbreiten. Umut wies diese Vorwürfe jedoch zurück. "Emma gibt ein Statement ab und direkt gibt es Menschen, die das glauben, ohne sich meine Sicht der Dinge anzuhören. Traurig, wirklich traurig", wetterte er auf Instagram.

Anzeige Anzeige

TikTok / julius_tkatschenko Emma Fernlund und Julius Tkatschenko, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige