Gibt Julius hier seine Beziehung mit Emma Fernlund zu?

Kaum ist die Trennung von Emma Fernlund (24) und Umut Tekin (27) offiziell, sorgt Emma schon für die nächste Schlagzeile: In den vergangenen Tagen zeigte sie sich auf Mallorca eng an der Seite von Julius Tkatschenko, ebenfalls Reality-TV-Star. Für viele Fans lag der Verdacht nahe, dass es bereits zwischen den beiden gefunkt hat. Unter einem TikTok-Video, in dem Emma und Julius ausgelassen miteinander kuscheln, spekulierte ein Follower: "Bin mir ganz sicher, dass die bald zusammen sind, wenn sie es nicht sogar schon sind". Julius' Antwort folgte prompt: "Sind schon zusammen, lol" [Akronym für 'laut lachend]. Damit lieferte er am 29. April praktisch selbst die Bestätigung der Beziehung – öffentlich für alle sichtbar.

Auch an Neu-Single Umut ist die Liebelei seiner Ex-Partnerin nicht vorbeigegangen. In einer Instagram-Story äußerte er sich zu den Liebesgerüchten um Emma und Julius und blieb überraschend ruhig. "Mir ist das wirklich echt egal! Ich wünsche Emma und Julius alles Gute", versicherte der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer und fand sogar noch wohlwollende Worte über seine Ex: "Lasst Emma einfach in Ruhe und lasst sie ihr Leben leben. Ich kenne Emma und sie hat eine gute Seele, ich wünsche ihr nur das Beste und dass sie ihren Weg zu sich findet."

Umut selbst befeuerte ebenfalls diese Woche mit einem heißen Foto die Gerüchteküche: Auf Instagram teilte er einen innigen Schnappschuss mit dem Ex-Playmate Julia Römmelt (31). "Dunkle Schwingungen passen besser zu mir", kommentierte Umut das Foto, auf dem er und die 31-Jährige herzlich lachen.

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Emma Fernlund und Umut Tekin auf einer Halloweenparty 2024

Instagram / umut_tekin41 Julia Römmelt und Umut Tekin im April 2025

