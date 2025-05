Emma Fernlund über Julius: "Es harmoniert sehr gut"

Emma Fernlund (24) sorgt derzeit wieder für Schlagzeilen: Die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Verführerin verbringt aktuell auffallend viel Zeit mit Reality-Star Julius Tkatschenko. Die beiden haben sich auf Mallorca kennengelernt und stehen seither ständig in Kontakt. Auf Nachfrage erklärte Emma im exklusiven Promiflash-Interview: "Julius und ich haben uns auf Mallorca kennengelernt und als es zur Trennung zwischen Umut (27) und mir kam, hat er mir sehr viel Kraft geschenkt. Derzeit lernen wir uns tatsächlich weiter kennen und telefonieren täglich." Nach mehreren Treffen in Spanien lud Julius Emma sogar nach München ein, und nun plant er, sie bald in Hamburg zu besuchen.

Im Gespräch lässt Emma durchblicken, dass sich zwischen ihr und Julius mehr als eine reine Freundschaft entwickeln könnte, hält sich aber noch bedeckt, was genaue Pläne betrifft. "Da meine Trennung ja noch so frisch ist, bin ich vorsichtig, mich sofort in was Neues zu stürzen. Allerdings harmoniert es schon sehr gut und es ist nicht auszuschließen, dass daraus mehr entstehen könnte", gibt die Social-Media-Bekanntheit offen zu. Die Bindung der beiden scheint immer tiefer zu werden, immerhin verbringen sie viel Zeit miteinander und bauen ihre Verbindung auch außerhalb von Mallorca weiter aus.

Bereits vor Kurzem ließ Emma mit Julius auf Mallorca aufhorchen, als sie gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen wurden – über diesen heißen Flirt wurde bereits viel spekuliert. Dass Julius daraufhin einen vielsagenden Fan-Kommentar auf Instagram zu ihrer möglichen Beziehung mit "Sind schon zusammen, lol" beantwortete, sorgte damals für noch mehr Gesprächsstoff. Emma ist seit ihrer Teilnahme an Formaten wie "Temptation Island V.I.P." und Das Sommerhaus der Stars kein unbeschriebenes Blatt und teilt Bekanntes wie Privates regelmäßig mit ihren Fans. Im Freundeskreis gilt sie als emotional und ehrlich – offenbar Eigenschaften, die auch dem Reality-Star Julius gefallen.

Anzeige Anzeige

emmashealth_ Emma Fernlund, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige